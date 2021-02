Melinda Messenger sur les moments où elle a été bavardée à la fois par Spider-Man et Batman

Melinda Messenger a rappelé les fois où elle a été frappée à la fois par les stars de Spider-Man et de Batman – mais dit qu’elle a dû rejeter leurs avances de super-héros.

L’ancienne mannequin glamour a plaisanté en disant qu’elle n’avait que le chaud pour Iron Man.

Melinda a eu 50 ans la semaine dernière et la maman de trois enfants a discuté de sa carrière – et de qui en a discuté dans le passé.

Elle a attiré son attention sur de grands noms, mais malheureusement, le héros d’action qu’elle voulait vraiment était introuvable.

L'acteur de Spider-Man Tobey Maguire et la légende de Batman Val Kilmer ont tous deux tenté leur chance, mais Melinda dit qu'elle est « complètement célibataire » malgré leur intérêt.







Elle a déclaré au Sun: « J’ai passé de bons moments. J’ai été bavardé par Spider-Man et Batman et je les ai fait exploser tous les deux. Une fois, je me suis retrouvé à une fête après une première de film avec Tobey et il a commencé à discuter avec moi.

«Il n’arrêtait pas de venir vers moi. J’étais avec quelques amis et il dansait avec moi et je ne savais pas qui il était. J’avais de toute façon un petit ami à l’époque.

«À une autre occasion, Val Kilmer m'a demandé de sortir avec mon agent. Et encore une fois, j'étais juste assis à la maison en pensant: « Oh mon dieu, c'est Batman? ». Et j'avais le béguin pour lui à l'époque, mais je l'ai fait exploser aussi.







«La personne que je voulais vraiment était Robert Downey Jr, qui jouait Tony Stark, dans Iron Man. Ironiquement, il est probablement exactement le type que j’attire avec lequel je disais que je ne devrais pas être.

Melinda a admis ce mois-ci qu’elle était prête à recommencer à sortir ensemble – et qu’elle était même prête à payer un joli centime pour rejoindre une agence de rencontres exclusive.

La star, mariée à Wayne Roberts jusqu’en 2012, s’est ouverte sur sa quête d’amour dans une récente interview avec OK! Magazine.

Elle envisage de faire appel à l'agence Sara Eden Introductions pour l'aider à trouver le match parfait.









Les frais d’adhésion exclusifs aux agences de rencontres commencent à partir de 4995 £ par client, mais vont jusqu’à 25000 £ pour leur travail.

Melinda a déclaré à la publication: « Je commence à penser que ce serait plutôt agréable de sortir avec moi. J’adorerais rencontrer quelqu’un mais je suis assez timide donc je ne ferais jamais le premier pas.

« Je me sens plus ouvert aux fréquentations maintenant car les enfants vont tous bien – c’est le bon moment. »

Elle a poursuivi: «Je pense que les sites de rencontres seraient un peu difficiles, mais je n’ai jamais essayé.

«J’ai pensé que je pourrais rejoindre l’agence Sara Eden Introductions, car cela me semble un peu plus une approche douce et ils sont locaux pour moi, donc c’est une possibilité. Je dois juste surmonter ma peur de sortir!