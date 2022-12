Melinda Gates se rend au village de Garhi à Delhi et utilise Paytm pour payer l’eau dans un magasin local

La coprésidente de la Fondation Gates et philanthrope américaine, Melinda French Gates, est à Delhi dans le cadre de son voyage actuel en Inde. La femme d’affaires, qui s’est rendue dans un village de la capitale, a également été aperçue en train d’effectuer un paiement via une application numérique. Mercredi, la femme de 58 ans s’est rendue dans le village de Garhi à Delhi, où elle a été vue en train d’interagir avec des femmes âgées retraitées et des clients de la Post Payments Bank. C’est au cours de la visite que le philanthrope a appris que les transactions financières font désormais partie intégrante de l’infrastructure numérique de l’Inde.

Elle a non seulement rencontré les habitants du village, mais a également effectué un paiement via Paytm dans l’un des magasins locaux. Dans une vidéo partagée sur la page Twitter officielle de la Gates Foundation India, la philanthrope a été vue en train de scanner un code-barres dans un magasin local pour payer ses achats. “Melinda Gates a visité le village de Garhi à New Delhi et a été témoin de la façon dont l’infrastructure publique numérique de l’Inde permet l’inclusion financière”, lit-on dans la déclaration partagée sur Twitter.

Juste un jour avant sa visite, le patron de Paytm, Vijay Shekhar, s’est rendu sur le site de micro-blogging pour accueillir les délégués du Sommet du G20. “Bienvenue à tous les délégués du G20 et aux dignitaires étrangers en Inde et découvrez l’infrastructure de paiement numérique de classe mondiale de l’Inde, juste Paytm Karo”, a-t-il tweeté. Dans un tweet ultérieur, il a également révélé qu’il était fier de faire partie de la génération qui assiste à des changements non seulement dans les paiements, mais aussi dans les transports, les soins de santé et le secteur gouvernemental. “Et fier de faire partie d’une génération qui voit le changement non seulement dans les paiements. Des soins de santé aux transports, de l’éducation à la gouvernance. Fier de mon pays pour avoir établi la référence en matière d’infrastructure technologique publique ! » il ajouta.

https://twitter.com/BMGFIndia/status/1600477033628241920

Le philanthrope a également rencontré le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, mercredi à Lucknow. Au cours de la réunion, les deux hommes ont discuté de l’élargissement de la coopération technique de la Fondation Gates dans des secteurs tels que la santé, l’agriculture, etc., en collaboration avec le gouvernement de l’État.

