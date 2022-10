Melinda Gates parle de son divorce “incroyablement douloureux” avec Bill Gates

Melinda French Gates partage des détails sur son divorce “incroyablement douloureux” avec Bill Gates. French Gates a été marié au milliardaire co-fondateur de Microsoft pendant 27 ans. La couple divorcé en août 2021. Et peut-être étonnamment, la pandémie de COVID-19 a rendu cette pause un peu plus facile.

“J’avais des raisons pour lesquelles je ne pouvais plus rester dans ce mariage”, a déclaré French Gates Raconté Fortune (comme signalé par les gens). “Mais ce qui est étrange avec COVID, c’est qu’il m’a donné l’intimité nécessaire pour faire ce que je devais faire.”

Elle a ajouté : “C’est incroyablement douloureux, d’innombrables façons, mais j’ai eu l’intimité nécessaire pour m’en sortir.”

Bien que les trois enfants des Gates soient tous adultes maintenant, leur mère voulait les protéger pendant le quart de travail.

“Ma principale préoccupation, bien sûr, était d’essayer de protéger mes enfants à travers cela”, a déclaré French Gates à Fortune. “Et nous sommes arrivés de l’autre côté.”

Ce n’est pas la première fois que French Gates parle de son divorce avec l’un des hommes les plus riches du monde. En mars, elle a dit à Gayle King de CBS qu’elle a pleuré la perte de son mariageune perte qu’elle n’a jamais vu venir lorsqu’ils se sont mariés à Hawaï en 1994.

Bill Gates a reconnu une liaison avec un employé de Microsoft pendant le mariage. Dans l’interview avec King, on a demandé à French Gates s’il avait plus d’une liaison, et elle a seulement répondu : “Ce sont des questions auxquelles Bill doit répondre”.

Le couple continue de diriger la Fondation philanthropique Bill & Melinda Gates à Seattle.