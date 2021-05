Melinda Gates, milliardaire après un transfert d’actions de Bill Gates

Plus tôt cette semaine, Bill Gates et Melinda French Gates ont annoncé leur divorce. Le même jour, Melinda Gates est devenue milliardaire.

Cascade Investment, le véhicule d’investissement de Bill Gate, a transféré lundi près de 2,4 milliards de dollars de titres à Melinda Gates. Le lendemain, sa valeur nette a légèrement baissé, passant de 130,4 milliards de dollars à 128,1 milliards de dollars, selon Forbes. Cependant, Bill Gates a maintenu son statut de quatrième personne la plus riche du monde.

Il tombe derrière Jeff Bezos (177 milliards de dollars), Elon Musk (157 milliards de dollars) et Bernard Arnault et sa famille (150 milliards de dollars).

Melinda Gates a reçu 2,94 millions d’actions d’AutoNation et 14,1 millions d’actions de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, selon Forbes. AutoNation vaut 309 millions de dollars et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada vaut environ 1,5 milliard de dollars.

Melinda Gates a également reçu 25,8 millions d’actions de la société mexicaine Coca-Cola Femsa – d’une valeur de 120 millions de dollars – et 155,4 millions d’actions du diffuseur mexicain Grupo Televisa SA – d’une valeur de 386 millions de dollars.

Jusqu’en 2000, Bill était le PDG de Microsoft, et il a ensuite quitté son rôle quotidien au sein de l’entreprise en 2008. Jusqu’en 2014, il a occupé le poste de président du conseil d’administration et a annoncé l’année dernière qu’il se retirait pour se concentrer sur la philanthropie.

En 2000, le couple a fondé la Fondation Bill & Melinda Gates, une organisation à but non lucratif qui a dépensé plus de 53 milliards de dollars depuis sa création pour lutter contre la pauvreté et les inégalités dans le monde, selon le site Web de la fondation.

Melinda Gates, qui était chef de produit chez Microsoft, a rencontré Bill Gates lors d’un dîner d’affaires à New York. Ils se sont mariés à Hawaï en 1994.

Les demandes de divorce du couple montrent qu’ils ont demandé à un juge de l’État de Washington de diviser leurs actifs en fonction des termes d’un contrat de séparation, généralement émis lorsque les conjoints vivent séparés mais n’ont pas encore divorcé, selon Forbes.

Les termes du contrat n’ont pas été divulgués.

