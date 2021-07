Melinda Gates et MacKenzie Scott s’associent pour donner 40 millions de dollars à l’autonomisation des femmes

Dans un puissant partenariat philanthropique, Melinda French Gates et MacKenzie Scott se sont associés pour consacrer 40 millions de dollars à l’avancement du pouvoir et de l’influence des femmes américaines au cours de la prochaine décennie. Le don est décerné aux gagnants de l’Equality Can’t Wait Challenge, un concours organisé par la société d’investissement de French Gates Pivotal Ventures, avec le soutien financier de Scott et de son mari, Dan Jewett, ainsi que de la famille Charles et Lynn Schusterman. Philanthropie. Le défi s’est présenté comme « le premier concours centré sur le genre et l’égalité aux États-Unis avec un prix de cette ampleur et … une opportunité d’investir et d’autonomiser les femmes leaders ».

Les quatre gagnants du concours, choisis parmi 550 candidats, ont proposé diverses façons créatives d’autonomiser et d’améliorer la vie des femmes et des personnes de genre non conforme aux États-Unis. Ils comprennent la mise en place d’infrastructures financées par l’État pour la garde d’enfants et d’autres formes de soins ; créer une formation pour les femmes intéressées par les carrières en développement de logiciels ; accélérer les trajectoires des jeunes femmes à travers le collège et leurs débuts de carrière ; et la croissance des « entreprises à fort impact détenues par des femmes autochtones ».

Bon nombre de ces problèmes sont devenus particulièrement importants compte tenu de l’impact démesuré de la pandémie de Covid-19 sur les femmes, qui, selon les experts, a fait reculer l’égalité des sexes de plusieurs années. Chaque organisation gagnante recevra 10 millions de dollars pour ses projets.

« Les lauréates sont des équipes solides qui travaillent en première ligne et au sein des communautés pour aider les femmes à renforcer leur pouvoir dans leur vie et leur carrière », a déclaré Scott dans un communiqué.

French Gates a ajouté : « Nous pouvons briser les schémas de l’histoire et faire progresser l’égalité des sexes, mais nous devons nous engager à élever les organisations, comme celles qui reçoivent des prix aujourd’hui, qui sont prêtes à élever les femmes et les filles. »

French Gates et Scott, qui étaient auparavant mariés aux fondateurs de la technologie basés à Seattle, Bill Gates et Jeff Bezos, respectivement, sont devenus de puissants philanthropes à part entière. Les deux femmes, qui comptent parmi les personnes les plus riches du monde, ont signé The Giving Pledge, promettant de donner la majorité de leur richesse au cours de leur vie.

French Gates reste coprésident de la Fondation Gates, qui a consacré un financement important aux efforts de recherche et de vaccination contre le Covid-19 au cours de la dernière année et demie, entre autres initiatives. Avec Pivotal Ventures, French Gates soutient les femmes travaillant dans des secteurs clés, tels que la technologie, les femmes candidates à un poste et d’autres efforts. En mai, elle a demandé le divorce de Bill Gates, dont la valeur nette actuelle s’élève à environ 151 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.

Scott a déclaré le mois dernier qu’elle avait déjà fait don de près de 1,7 milliard de dollars de sa fortune à 116 organisations axées sur l’un des neuf « domaines de besoin », notamment l’équité raciale, l’équité LGBTQ+, la démocratie fonctionnelle et le changement climatique. Parmi les organisations qu’elle a soutenues figurent la NAACP. Legal Defence and Education Fund, la Fondation Obama, le George W. Bush Presidential Center, RAINN et la Fondation européenne pour le climat.

La valeur nette de Scott est estimée à environ 64 milliards de dollars, selon Bloomberg. Elle a reçu un quart des actions Amazon de Bezos dans le règlement du divorce du couple l’année dernière, ce qui lui donne une participation de 4% qui valait plus de 35 milliards de dollars à l’époque.

