Melinda Gates abandonne son alliance pour le forum sur l’égalité comme elle l’a vu pour la première fois depuis le choc du divorce de Bill

MELINDA Gates a abandonné son alliance pour sa première apparition publique depuis son divorce.

La femme de 56 ans a annoncé qu’elle se séparerait du cofondateur de Microsoft, Bill Gates, qui vaut environ 90 milliards de livres sterling, en mai, après 27 ans de mariage.

Melinda Gates est apparue sans son alliance Crédit : AFP

Elle a annoncé qu’elle se séparait de Bill Gates en mai Crédit : Getty

Melinda est apparue au Forum Génération Égalité organisé par ONU Femmes à Paris en sa qualité de co-fondatrice de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Elle était vêtue de blanc de la tête aux pieds et a envoyé un message clair à son ex-mari, avec qui elle a trois enfants.

Des donateurs privés, des représentants du gouvernement et des dirigeants de la société civile se réunissent pour prendre des engagements financiers et politiques en faveur de l’égalité des sexes dans le monde.

Melinda a utilisé son apparence pour plaider pour « élever les femmes » afin qu’elles puissent avoir « du pouvoir et de l’influence » pour « élever tout le monde ».

« Les femmes ne devraient pas seulement avoir un siège à la table, elles devraient être dans chaque pièce où les politiques et les décisions sont prises », a-t-elle déclaré.

Le coupé était marié depuis 27 ans Crédit : Getty

En revanche, lorsque son mari de 65 ans a fait sa première apparition publique après le divorce, il portait toujours son alliance.

Peu de temps après leur séparation, il a été rapporté que Gates avait fait des avances non désirées aux femmes avec lesquelles il travaillait chez Microsoft et à la Fondation Bill et Melinda Gates.

Il a également confirmé que la bombe affirmait qu’il avait eu une liaison avec un employé de Microsoft.

La femme aurait écrit une lettre au conseil d’administration de l’entreprise au sujet de leur relation en 2019 et aurait demandé à Melinda de la lire.

Un cabinet d’avocats externe a été chargé d’enquêter, mais il a démissionné du conseil d’administration avant la fin de l’enquête.

Gates a nié que son départ ait quelque chose à voir avec l’affaire.

Il y a également eu des questions sur son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein, qui s’est pendu en prison en 2019 alors qu’il attendait la piste des accusations de trafic sexuel d’enfants.

Melinda était un cadre supérieur de Microsoft avant de rencontrer et d’épouser Bill et d’avoir trois enfants avec lui, Jennifer, Rory et Phoebe.

Elle avait été directrice générale de la société informatique, a gagné son cœur en le battant à un jeu de mathématiques et Cluedo lors d’un concours de puzzle.

Elle a officialisé la Fondation Bill et Melinda Gates en 2000 et le couple a déboursé 32 milliards de livres sterling pour s’attaquer aux principaux problèmes mondiaux, tels que l’égalité des sexes et la pauvreté.

Gates a déclaré qu’ils avaient décidé de « mettre fin à notre mariage » après « beaucoup de réflexion et de travail » – deux ans après que sa femme ait admis que la vie conjugale était « vraiment difficile ».