Selon un rapport du Daily Beast, le co-fondateur de Microsoft est devenu le capitaliste du vaccin Bill Gates.

Le couple puissant a rencontré Epstein dans sa maison de l’Upper East Side en septembre 2013, laissant Melinda Gates « furieux»Le même jour que le couple a reçu le prix Lasker-Bloomberg du service public à l’hôtel Pierre voisin. Là, ils ont été photographiés aux côtés de l’ancien maire Michael Bloomberg lui-même.

La rencontre entre Bill Gates et Epstein qui a tellement bouleversé Melinda l’a laissée exigeante qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec le pédophile condamné. Alors que des sources citées par le Daily Beast affirmaient que la réunion « prouver un tournant dans la relation de Gates avec Epstein, ”Il y a peu de preuves de l’un ou l’autre des résultats, selon la Bête. Elle n’a pas non plus commenté publiquement ses problèmes avec Epstein ou leur rôle possible dans le divorce.





La Bête cite une source affirmant que son mari « l’amitié avec Epstein… hante toujours Melinda. » Bien qu’il ne soit pas clair si le dégoût apparent pour Epstein a été le facteur décisif dans le choix de quitter son mariage, un troupeau de porte-parole et de financiers des relations publiques aurait été appelé pour finaliser le règlement du divorce, qui sera probablement le plus important de l’histoire des États-Unis compte tenu de la taille absurde de leur fortune.

On ne sait pas pourquoi la réunion de Gates avec Epstein en 2013 était si répréhensible alors que leurs rassemblements précédents s’étaient apparemment déroulés sans drame, bien qu’il soit douteux que Melinda aurait voulu faire une scène dans une pièce avec son mari et plusieurs prospects. Gates et Epstein ont une histoire remontant aux années 1990, selon un article d’Evening Standard de janvier 2001 qui – tout en se concentrant sur la propre relation du prince Andrew avec Epstein – a également mentionné le financier comme quelqu’un à qui il avait confié « plusieurs millions».

Bien que l’article ne soit plus facilement consultable en ligne, MintPress News en a obtenu une copie en 2019. Des archives comme la Wayback Machine en conservent également des copies.

La relation Gates / Epstein est pratiquement impossible à nier dans ces conditions, en particulier compte tenu de son apparition dans les journaux de bord du jet privé du pédophile « Lolita Express ». Gates a voyagé sur le jet de l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey à Palm Beach, en Floride, selon les journaux.

Malgré les tonnes de rumeurs en ligne, Gates et son équipe de relations publiques ont insisté sur le fait que le milliardaire n’avait jamais eu de liens avec Epstein à part la philanthropie.

Alors que Gates a continué à fraterniser avec le financier en disgrâce même après avoir été reconnu coupable d’avoir sollicité un mineur à des fins de prostitution, la nature de leur relation n’a jamais été tout à fait claire. Gates a d’abord déclaré que le couple collaborerait à des efforts philanthropiques, mais il s’est plaint plus tard que le projet proposé était «un mirage», Malgré l’utilisation de son propre nom comme herbe à chat pour les investisseurs. Mais ce n’était guère le premier lancer de dés philanthropiques de Gates – du moins selon les médias; les deux hommes ont rapporté des millions de dollars pour d’autres de leurs divers projets.

Epstein est décédée d’un suicide présumé en prison en 2019, donc si la relation de son mari avec lui a pris en compte leur séparation, on ne sait pas pourquoi Melinda Gates a choisi ce moment particulier pour divorcer de son partenaire absurdement riche.

Cependant, les deux prévoient de continuer à travailler ensemble en tant que Fondation Bill et Melinda Gates – et vraisemblablement sur leurs autres projets liés aux vaccins dans le monde entier.

La scission a été annoncée lundi après leur mariage de 27 ans. Malgré ce qui semblait être une relation de travail harmonieuse, il est devenu clair que malgré le « beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation»Qu’ils ont tweeté à l’unisson qu’ils avaient subi, ils ont tous deux trouvé que l’effort n’était pas suffisant pour le sauver.





Pendant ce temps, des friandises juteuses sont apparues indiquant que Melinda avait loué une île entière juste pour s’éloigner de Bill et qu’ils avaient prévu d’annoncer le divorce en mars. Le couple aurait déclaré dans leurs papiers de divorce que le mariage était «irrémédiablement brisé. »

Sans aucun doute irritant encore plus Melinda, Epstein mettrait à plusieurs reprises un point d’honneur à «se vanter d’être un conseiller non officiel» ou un comptable fiscal de Gates.

Des personnes travaillant pour la Fondation Bill et Melinda Gates ont continué à se mêler à Epstein sur certains projets, selon le Daily Beast, et malgré ses nombreux démentis, le milliardaire de Microsoft a été vu à d’autres occasions avec Epstein de 2011 à 2013 – des années après avoir été contraint. s’inscrire comme délinquant sexuel.



