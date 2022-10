Melinda French Gates veut une alternative à la Silicon Valley pour les femmes

Melinda French Gates veut secouer l’industrie technologique, en commençant par la Silicon Valley.

Le philanthrope milliardaire dit Fortune cette semaine que l’objectif de sa société de capital-risque Pivotal Ventures n’est pas simplement d’attirer plus de femmes dans les grandes entreprises. Au lieu de cela, elle veut aider à favoriser une toute nouvelle communauté de startups dirigées par des femmes qui peuvent prospérer indépendamment de la Silicon Valley.

“Recréer la Silicon Valley ou la changer serait incroyablement difficile”, a déclaré French Gates. “Mais quand vous commencez frais et nouveau, si vous commencez avec un modèle dans cette perspective, alors je ne pense pas que vous reproduirez l’ancien que nous avions dans la Silicon Valley.”

Pour French Gates, qui a une valeur nette de 6,3 milliards de dollars au mercredi après midi, qui commence par financer des projets qui visent à réformer la façon dont les femmes dans la technologie gravissent les échelons de carrière, en améliorant leur accès aux opportunités et leur influence sur la prise de décision. L’idée est qu’un éventail de voix plus large et plus équitable dans une salle de conférence équivaut à plus d’idées, ce qui améliore la technologie, a ajouté French Gates.

French Gates a engagé 1 milliard de dollars de son propre argent dans Pivotal en 2019, quatre ans après le lancement de l’entreprise. Depuis lors, Pivotal a fait don et investi des centaines de millions de dollars dans plus de 150 organisations à but lucratif et non lucratif.

Ceux-ci incluent plusieurs entreprise de risques capitaux, accélérateurs de startups et des programmes éducatifs conçus pour enseigner des compétences leadership à apprentissage automatique et intelligence artificielle. Début 2020, Pivotal a investi 50 millions de dollars dans l’initiative Gender Equality in Tech (GET) Cities pour accroître les opportunités pour les femmes dans les pôles d’innovation en plein essor, comme Chicago.

French Gates insiste depuis des années sur le besoin de leaders technologiques plus féminins et diversifiés. En 2018, elle racontait “Squawk Box” de CNBC cette technologie “est devenue très tôt un réseau de garçons”.

“Les femmes sont tellement sous-représentées dans le secteur de la technologie aux États-Unis, et pourtant la technologie est omniprésente – elle change nos vies”, a déclaré French Gates. “Les femmes doivent pouvoir faire valoir leurs grandes idées, pas seulement avoir un siège à la table … pour aider à changer la société.”

À l’époque, seulement 2,3 % des fonds de capital-risque allaient aux entreprises dirigées par des femmes. Un an plus tard, il atteint 2,6 %, mais chute à nouveau lors de la pandémie de Covid-19. En 2021, le financement dans les entreprises dirigées par des femmes a oscillé à 2 %, le pourcentage le plus faible depuis 2016, selon PitchBook.

Lorsque French Gates a été embauchée comme chef de produit chez Microsoft en 1987, elle était la seule femme de sa promotion, écrit-elle dans son livre de 2019 “Le moment de l’ascenseur : comment l’autonomisation des femmes change le monde.” Elle aimait le travail, mais a failli arrêter après deux ans parce que la culture était “si impétueuse, si argumentative et compétitive”, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré à Fortune que la clé pour atteindre l’équité est d’avoir plus de femmes et de personnes de couleur à la tête des entreprises technologiques, ouvrant la porte à plus de créativité, de produits et d’innovations dans le domaine de la technologie.

“[Pivotal is] sur la façon dont nous pouvons faire avancer les femmes et les personnes de couleur aux États-Unis, plus rapidement », a déclaré French Gates. « Pour moi, cela revient vraiment à examiner des domaines clés : la technologie, la finance, les médias, la politique. Vous obtenez plus d’équité dans ces quatre industries et vous changerez toute la société.”

