Melinda French Gates donnera 250 millions de dollars à des groupes de santé des femmes dans le monde grâce à un nouvel appel ouvert

Portes françaises Melinda accordera 250 millions de dollars pour soutenir la santé des femmes dans le monde grâce à un appel ouvert aux organisations à but non lucratif qui souhaitent solliciter un financement.

L’engagement annoncé mercredi marque l’ouverture d’un nouveau chapitre dans ses dons philanthropiques individuels depuis s’écartant du projet de loi & Fondation Melinda Gates plus tôt cette année et fait partie d’un programme de deux ans, Engagement d’un milliard de dollars que French Gates a réalisé en mai pour soutenir les femmes et les familles du monde entier.

Haven Ley, directeur de la stratégie chez Pivotal Ventures, l’organisation de French Gates, a déclaré que le concours de subventions était un « lever de rideau » sur une nouvelle orientation probable vers le financement de la santé des femmes à l’échelle mondiale. Auparavant, Pivotal finançait principalement des organisations œuvrant pour faire progresser le pouvoir des femmes aux États-Unis.

« En se concentrant sur la santé des femmes, elle a élargi sa définition du pouvoir des femmes pour inclure une condition préalable selon laquelle les femmes doivent avoir leur santé pour être puissantes », a déclaré Ley, parlant de French Gates, qui a également 20 ans d’expérience dans le financement de la santé mondiale à travers le Gates. Fondation.

Lever for Change, une filiale à but non lucratif de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur, organise le concours de subventions intitulé Action for Women’s Health. Il a déjà travaillé avec French Gates et l’auteur milliardaire et philanthrope MacKenzie Scott à attribuer 40 millions de dollars en 2019 pour soutenir les organisations à but non lucratif renforçant le pouvoir des femmes aux États-Unis, Scott a ensuite également donné 640 millions de dollars aux organisations communautaires à but non lucratif en mars par le biais d’un appel ouvert similaire.

Ce nouvel appel ouvert offrira à au moins 100 organisations à but non lucratif dans le monde entre 1 et 5 millions de dollars de financement sans restriction. Il accordera la priorité aux organisations pour lesquelles ce montant fera une grande différence, bien qu’il n’y ait aucune restriction quant à la taille des organisations éligibles. La date limite pour les organisations à but non lucratif pour s’inscrire à l’appel ouvert est le 3 décembre et la date limite de candidature, le processus d’examen et la décision finale s’étendront jusqu’à la fin de 2025.

Le long processus comprend un examen par les pairs par d’autres candidats et un examen externe par un groupe d’experts.

« La majeure partie de la philanthropie reste une prise de décision sur invitation et à huis clos », a déclaré Cecilia Conrad, PDG de Lever for Change. « Et ce que nous avons développé, c’est un moyen de lancer un appel ouvert, un moyen d’élargir l’accès aux opportunités philanthropiques, c’est aussi un processus humain et équitable. »

Elle a expliqué que leur modèle initial était axé sur la mise à l’échelle d’une solution, avec un engagement minimum de la part des donateurs de 10 millions de dollars sur cinq ans, mais que désormais, ils soutiennent également les donateurs intéressés par l’extension d’un domaine.

Pivotal envisage également délibérément un large éventail d’interventions liées à la santé des femmes, qui pourraient inclure la santé mentale et ménopausea déclaré Ley. Ils espèrent que le fait de connaître les opportunités et les lacunes en matière de financement et de ressources pourra aider Pivotal à concevoir sa nouvelle stratégie, a-t-elle déclaré.

Sarah Baird, professeur à la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington, étudie les impacts de différentes interventions sur les adolescents, en particulier les filles, et ce qui contribue à améliorer leur bien-être tout au long de leur vie et de celle de leurs enfants.

D’une manière générale, elle conseillerait aux donateurs de travailler par l’intermédiaire des institutions existantes et d’avoir une vision plus large plutôt que de se concentrer sur une seule maladie. Elle a souligné que la santé mentale des femmes et des hommes est un domaine sous-financé, au même titre que la violence sexiste et, de manière générale, les avantages économiques que les femmes produisent, si elles sont en assez bonne santé pour travailler.

« Nous n’irons pas très loin si nous nous concentrons uniquement sur la grossesse traditionnelle et la mortalité traditionnelle », a-t-elle déclaré, qui, selon elle, sont également critiques.

L’Associated Press reçoit un soutien financier pour la couverture de l’actualité en Afrique du projet de loi & Fondation Melinda Gates et pour la couverture médiatique des femmes sur le marché du travail et dans les États par Pivotal Ventures.

Lorsque French Gates a annoncé pour la première fois son engagement d’un milliard de dollars en mai, elle a détaillé 200 millions de dollars de nouvelles subventions à des groupes travaillant aux États-Unis pour protéger les droits des femmes et renforcer leur pouvoir et leur influence. Elle a également donné à 12 personnes 20 millions de dollars chacune, comme elles le souhaitaient, et a déclaré qu’elle annoncerait un appel ouvert pour donner 250 millions de dollars cet automne.

Dans un article d’opinion paru dans le New York Times en mai, elle a écrit à propos de l’appel ouvert : « J’espère susciter des groupes ayant des liens personnels avec les questions sur lesquelles ils travaillent. Les personnes en première ligne devraient recevoir l’attention et l’investissement qu’elles méritent, y compris de ma part.

Historiquement, les dons à des organisations au service des femmes et des filles représentaient moins de 2 % de tous les dons caritatifs aux États-Unis. Mardi, le Femmes & Indice des filles, qui suit les dons à ces organisations, a révélé qu’elles ont reçu 10,2 milliards de dollars de soutien philanthropique en 2021, la dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles.

En dollars bruts, ce chiffre constitue une étape importante, a déclaré Jacqueline Ackerman, directrice par intérim du Women’s Philanthropy Institute de l’Université d’Indiana. Mais elle a déclaré qu’après dix ans d’analyse de ces dons, les dons aux femmes et aux filles n’ont jamais augmenté plus vite que les dons globaux.

« Dépasser cela ne signifie pas seulement Melinda French Gates, mais aussi augmenter les dons de tous ceux qui se soucient de ces questions, quel que soit le spectre des revenus et de la richesse », a-t-elle déclaré.

