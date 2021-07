Melinda et Bill Gates pourraient ne pas diriger ensemble la « Fondation Gates » après deux ans

Melinda French Gates démissionnera de son poste de coprésidente et administratrice de la Fondation Gates après deux ans, si elle ou Bill Gates constatent qu’ils ne sont pas en mesure de continuer à travailler ensemble de manière constructive, a déclaré la philanthropie.

Bill et Melinda ont décidé de se séparer le mois dernier après 27 ans de mariage, le qualifiant de « irrémédiablement brisé ».

Dans leur annonce de divorce en mai, Bill et Melinda se sont pleinement engagés à continuer à travailler ensemble au sein de la fondation pour faire avancer son programme et ses objectifs politiques.

Cependant, pour assurer la continuité du travail de la fondation « si après deux ans, l’un ou l’autre décide qu’ils ne peuvent pas continuer à travailler ensemble en tant que coprésidents, French Gates démissionnera de son poste de coprésidente et d’administrateur », a déclaré mercredi un communiqué de la philanthropie. .

« Dans un tel cas, French Gates recevrait des ressources personnelles de Gates pour son travail philanthropique. Ces ressources seraient complètement séparées de la dotation de la fondation, qui ne serait pas affectée », ajoute le communiqué.

En outre, Bill et Melinda ont également engagé 15 milliards de dollars de nouvelles ressources dans la fondation pour poursuivre son travail de lutte contre la pauvreté, la maladie et les inégalités aux États-Unis et dans le monde, a annoncé mercredi le PDG de la Fondation Bill et Melinda Gates, Mark Suzman.

La fondation augmentera le nombre d’administrateurs pour ajouter une diversité de perspectives et renforcer la gouvernance, a-t-elle ajouté.

« Ces changements de gouvernance apportent des perspectives et des expériences plus diverses aux dirigeants de la fondation. Je crois profondément en la mission de la fondation et reste pleinement engagé en tant que coprésident dans son travail », a déclaré French Gates.

La Fondation a récemment concentré ses efforts sur la lutte contre le Covid, en faisant un don de 250 millions de dollars pour le développement de vaccins et d’autres traitements en 2020. Le mois dernier, la fondation a également engagé 2,1 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour l’autonomisation économique, la santé et le leadership des femmes, la Verge signalé.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici