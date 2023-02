Melinda Dillon, star de “Rencontres du troisième type” et de “Une histoire de Noël”, décède à 83 ans

Melinda Dillon, la double nominée aux Oscars qui a joué dans “Close Encounters of the Third Kind” et “A Christmas Story”, est décédée le 9 janvier. Elle avait 83 ans.

Le nécrologie de l’actrice a noté que “de bons souvenirs et des expressions de sympathie” pour la famille Dillon pourraient être partagés sur le site Web de l’emplacement de Long Beach de la Neptune Society.

Un représentant de la famille Dillon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Dillon a remporté une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film de science-fiction classique de Steven Spielberg de 1977 “Rencontres du troisième type”. Elle a joué Jillian Guiler, une mère célibataire qui cherchait désespérément son fils après son enlèvement par des extraterrestres.

“Melinda était généreuse d’esprit et a prêté une telle gentillesse au personnage qu’elle a joué dans ‘Rencontres du troisième type’… Elle nous manquera à tous”, a déclaré Spielberg dans un communiqué à Variety.

Le natif de l’Arkansas a également reçu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de Teresa Perrone dans le thriller néo-noir de Sydney Pollack en 1981 “Absence of Malice”. Son personnage Teresa Perrone, une amie de longue date de Michael Gallagher (Paul Newman), devient bouleversée après que son avortement a été révélé dans un journal.

Dillon a été nominée pour le prix de la nouvelle star de l’année aux Golden Globes après avoir fait ses débuts d’actrice dans le film “Bound for Glory” de Hal Asby en 1976.

Dans l’un de ses rôles les plus connus, Dillon a joué la mère de Ralphie, Mme Parker, dans le film de vacances classique bien-aimé de 1983, “A Christmas Story”.

Lors de ses débuts en 1983, le film ne rapportait que 20 millions de dollars au box-office et n’était ni un succès retentissant ni un flop total. Mais les projections répétées sur le câble au cours des 40 dernières années ont transformé “A Christmas Story” en un incontournable des fêtes, faisant de voir le casting, y compris Dillon, une tradition des fêtes.

Peter Billingsley, qui a joué Ralphie dans le film produit et joué dans la suite de 2022, “A Christmas Story Christmas” sur HBO Max, s’est entretenu avec Steve Doocy sur “Fox & Friends” à propos de la longévité de l’original, disant que c’est “comme de la nourriture réconfortante pour nous . Nous racontons juste et nous les aimons. Donc, c’est juste agréable. ”

Dillon a également joué dans “Slap Shot”, “Harry et les Henderson”, “Captain America”, “Nightbreaker”, “The Prince of Tides” et “Magnolia”.

Ses crédits télévisés incluent des rôles dans « The Twilight Zone », « CHiPS », « Tracey Takes On… », « Judging Amy », « Law and Order : Special Victims Unit » et « Heartland ».

Dillon a commencé sa carrière en tant que comédienne d’improvisation et actrice de théâtre. Elle a joué le rôle de Honey dans la production originale de 1962 à Broadway de “Who’s Afraid of Virginia Woolf” d’Edward Albee, qui lui a valu une nomination aux Tony Awards pour la meilleure performance d’une actrice vedette dans une pièce de théâtre.

Après l’annonce du décès de Dillon, des célébrités se sont rendues sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à la défunte actrice.

“Melinda Dillon était une si grande actrice, avec une merveilleuse délicatesse à son sujet. Elle était un délice à réaliser dans Prince of Tides. Qu’elle repose en paix”, a tweeté Barbra Streisand.

“Tellement, très triste d’apprendre le décès de Melinda Dillon”, a écrit Lou Diamond Phillips.

Il a poursuivi: “Elle a joué ma mère adoptive à Sioux City, mon deuxième effort de réalisation. Quelle lumière et quelle bénédiction. Si facile dans son travail qu’il était facile d’oublier à quel point elle était brillante. Je me sens tellement chanceux de l’avoir connue. DÉCHIRER.”

“Le travail de Melinda Dillon a eu un effet si profond sur moi”, a tweeté Jon Cryer. “Chaque moment de sa performance dans Close Encounters était la perfection. Je suis tellement reconnaissante qu’elle ait décidé de donner son art au monde.”