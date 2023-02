Melinda Dillon, 2 fois nominée aux Oscars, est morte à 83 ans

Melinda Dillon, qui a atteint la célébrité de Broadway à 23 ans, s’est retirée du jeu après une dépression nerveuse, puis, à la fin de la trentaine, a organisé un retour, recevant les nominations aux Oscars de la meilleure actrice de soutien pour ses rôles dans “Rencontres du troisième type” et “Absence of Malice”, est décédée le 9 janvier. Elle avait 83 ans.

Sa mort, qui a été annoncé par un service de crémation, a été rendu public ces derniers jours. L’annonce n’a pas précisé la cause ou le lieu de sa mort.

Mme Dillon était surtout connue pour jouer des mères aux prises avec des problèmes graves ou idiots dans les films populaires des années 1970 et 1980. Dans “Close Encounters”, le tube de Steven Spielberg de 1977, elle incarne une artiste et une mère célibataire vivant dans une ferme rurale qui regarde son fils se faire enlever par des extraterrestres.

Elle a joué des mères archétypales plus explicites dans “Harry and the Hendersons” (1987), une comédie familiale sur le fait d’avoir Bigfoot comme animal de compagnie, et “A Christmas Story” (1983), une série de vignettes illustrant un Noël entièrement américain dans l’Indiana du milieu du siècle. .