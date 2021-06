Melinda de Too Hot to Handle révèle pourquoi elle a presque quitté la série à succès Netflix

Melinda Melrose de TOO Hot To Handle a admis qu’elle avait failli quitter l’émission lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle avait été dupée dans l’émission d’interdiction du sexe.

La deuxième saison de l’émission de rencontres, où les candidats perdent de l’argent de leur prix s’ils deviennent trop fringants, a été lancée sur Netflix cette semaine – et a déjà fait haleter les fans devant les singeries de la villa Turks and Caicos.

Melinda était l’une des 10 candidates de départ de cette année, qui pensaient s’être inscrites à une émission intitulée Parties in Paradise – où elles se promèneraient dans des endroits exotiques pour un été de soleil, de sexe et d’alcool.

Cependant, le premier jour, on leur dit la vérité, on leur présente le cône de surveillance sexuelle de l’IA, Lana, et on leur dit que le sexe n’était strictement pas au menu… ou ils perdent une part de leur prix de 100 000 $.

La mannequin new-yorkaise Melinda était tellement furieuse qu’elle était prête à quitter complètement la série.

« Ce cône, elle est sortie de la putain de table, avec du brouillard, et je me suis dit: » D’accord, cela ne se produit pas. Je sais exactement ce que c’est », elle a dit à Digital Spy.

Netflix

La star effrontée a dit qu’elle n’avait aucun intérêt pour une relation à long terme[/caption]

« Au moment où j’ai vu ce cône, parce que j’ai regardé la première saison, je me suis dit ‘Oh non.’ Je paniquais. Je me suis dit : ‘Ouais, je vais y aller, je vais faire mes valises très rapidement. Je vais aller. Et part.' »

Cependant, elle a été persuadée de rester – et dans les quatre premiers épisodes, elle a été vue se rapprocher de plus en plus du beau parisien Marvin.

La romance des montagnes russes du couple s’est avérée assez difficile à plusieurs niveaux – et le premier jour seulement, ils ont enfreint les règles pour partager un baiser.

Netflix

Melinda, aux côtés de Carly, vivait la grande vie en croyant qu’elle était sur le point de faire la fête tout l’été[/caption]

Netflix

Melinda semble avoir établi un lien avec Marvin mais est-ce de l’amour ?[/caption]

Mais les choses se sont compliquées lorsque Melinda a ensuite partagé un autre baiser avec Peter qui avait avoué des sentiments pour elle.

En conséquence, elle a perdu 6 000 $ du prix en argent pendant la nuit.

(Bien que, pour sa défense, le gang dans son ensemble a perdu 21 000 $ en moins de 24 heures parce qu’ils ne pouvaient pas se tenir la main.)









Avec le fonds de prix diminuant de jour en jour, l’équipe doit se ressaisir pour voir qui sortira vainqueur et remportera ce qu’il reste de l’argent.

C’est s’il reste encore de l’argent à la fin…

Les six prochains épisodes – y compris la finale – tombent mercredi prochain.

Too Hot To Handle est maintenant disponible sur Netflix.