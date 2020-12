Tim Melia ne donne pas grand-chose. Fraîchement sorti de ses tirs au but contre les tremblements de terre de San Jose, l’un dans lequel le gardien du Sporting Kansas City a sauvé les trois tentatives de San Jose pour placer la meilleure équipe de l’Ouest en demi-finale de conférence, Melia tient ferme à ses secrets commerciaux.

Pour ce qui est de sa préparation, il a généralement dit «essayer de ramasser tout ce que je peux obtenir», mais n’a pas divulgué grand-chose en termes de détails. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des choses que les tireurs font pour dénoncer leurs intentions, il a répondu à ESPN: «Parfois».

Il a ajouté: « Je pense que c’est un ensemble de compétences intéressant, mais je ne pense pas que vous puissiez être » bon « aux tirs au but. Je pense que c’est juste quelque chose où vous sortez du bon côté. Je pense que j’ai eu un peu de fortune. «

Melia a peut-être un point sur la fortune, mais le KC n ° 1 a également montré une capacité étrange à faire sa propre chance. Douze des 26 pénalités auxquelles il a été confronté au cours de sa carrière en MLS ont échoué. Cela se traduit par un taux de conversion contre lui de 53,6%, le taux le plus bas de l’histoire de la ligue parmi les gardiens qui ont subi au moins 10 pénalités. Melia est désormais un parfait 6-0 dans les matches décidés aux tirs au but au cours de sa carrière professionnelle. Et contre San Jose, sa capacité d’anticipation était télépathique limite, se positionnant exactement là où les tireurs des Quakes allaient.

Pourtant, sa réticence est compréhensible. Alors que Kansas City s’apprête à affronter le Minnesota United FC en demi-finale de la Conférence Ouest mercredi, Melia a toutes les raisons de garder son visage de poker et de rester proche de son avantage.

Compte tenu des enjeux, c’est un moyen pour Melia d’essayer de maximiser ses chances de succès. Il insiste sur le fait qu’il ne fait rien de différent des autres gardiens. Il y a une vidéo à étudier, et il y a des indices qui peuvent être choisis en fonction de la direction dans laquelle un tireur ira.

L’ancien international américain Brad Friedel était l’un de ces gardiens qui était habile à sauver les pénalités. Parmi ses exploits figuraient une paire d’arrêts de pénalité à la Coupe du monde 2002, ainsi qu’une victoire en fusillade contre le Mexique en quarts de finale à la Copa America 1995. Parmi les témoignages qu’il se souvient de sa carrière, il y avait le fait que lorsque Frank Lampard a pris un penalty, si son bras gauche était tendu, il se dirigeait généralement vers la droite du gardien. Si le bras de Lampard était rentré, cela signifiait qu’il allait vers la gauche.

Certes, Lampard a pris beaucoup de pénalités au cours de cette carrière. Selon le site Web de Chelsea, Lampard a pris 58 pénalités sans fusillade pour les Bleus, en convertissant 49. Pourtant, lors d’une fusillade, il y a des chances que, pour certains des tireurs de pénalités, il n’y ait pas de piles de vidéos et de données à analyser.

Alors, quelle est l’approche pour quelqu’un que vous n’avez jamais vu auparavant?

« Je pense que chaque gardien de but a ses propres petits déclencheurs de détection », a déclaré Friedel à ESPN. « Si vous regardez les yeux du tireur, c’est quelque chose que vous ne devriez jamais faire. De manière générale, si vous pouvez regarder de la taille vers le bas, la façon dont les hanches seront généralement confrontées est la façon dont le ballon va aller. Maintenant vous avez de très bons joueurs qui peuvent changer à la dernière fraction de seconde, mais l’autre façon de détecter est de regarder où va le pied de la plante. «

De nos jours, il n’est pas inhabituel de voir des joueurs – comme Nani d’Orlando City parfois – prendre une course presque douloureusement lente vers le ballon dans le but d’amener le gardien à s’engager tôt, mais Friedel fait valoir que le temps supplémentaire le permet en fait. un gardien de but pour plus d’informations.

«Vous avez une si petite fenêtre de réaction», dit-il. «Plus ils montaient lentement, plus ils exagéraient leur pied de plantation et cela me laissait plus de temps pour voir dans quelle direction ça allait aller.

« Les plus difficiles sont ceux qui sont les joueurs qui se tiennent juste à environ 45 degrés, ne vous regardent pas, ne font rien, sont vraiment confiants. Et puis ils courent et ils le frappent avec un rythme à mi-chemin du but de chaque côté de vous, car la réaction naturelle des gardiens est de se déplacer tôt. Et la gravité fait le reste, n’est-ce pas? Vous voyez très rarement un gardien de but plonger dans le coin supérieur. «

Tim Melia effectue un arrêt en plongeon lors de la victoire aux tirs au but du Sporting KC contre San Jose. Denny Medley-USA TODAY Sports

Les explications peuvent également être situationnelles et n’ont pas grand-chose à voir avec le tireur. Friedel a rappelé qu’en jouant pour Blackburn Rovers contre Sunderland en 2008, il était sur le point de faire face à une pénalité et a remarqué que presque toute l’équipe de Sunderland était alignée sur un côté du tireur.

« Je suis comme, » Tu sais quoi? Ils doivent tirer à ma gauche. Tout le monde cherche le rebond de ce côté-là. » Alors je suis allé tôt de ce côté, et je l’ai sauvé. «

Il y a aussi l’aspect poker des pénalités. Avec autant de repérages effectués et autant de bases de données facilement disponibles pour examen, les gardiens peuvent repérer les tendances. Mais le tireur sait aussi ce que sait le gardien. Et le gardien sait que le tireur sait que le gardien sait, et ainsi de suite. Friedel a expliqué comment l’ancien attaquant de Manchester United Ruud van Nistelrooy imposerait presque toujours ses pénalités à la droite de Friedel. La seule fois où Friedel a triché, Van Nistelrooy l’a repéré et l’a simplement roulé à gauche de Friedel.

Parfois, il s’agit simplement de sortir le tireur de sa zone de confort. Quand Friedel a joué, son envergure était carrément intimidante, comme s’il pouvait couvrir tout le but. Melia a noté comment Stefan Frei des Sounders de Seattle sautait sur sa ligne alors qu’il était sur le point d’affronter Carlos Vela de LAFC lors du match éliminatoire de la Coupe MLS la semaine dernière. Vela a fini par descendre au milieu; Frei a tenu bon et a fini par attraper la tentative.





« Frei rend Vela un peu mal à l’aise d’aller à un endroit où il se rend normalement. Et puis tout d’un coup, Vela change de direction et Frei effectue un arrêt vraiment important », a déclaré Melia. « C’est donc un jeu mental. »

Bien sûr, il existe une surcharge d’informations. Le bref aperçu de Melia des choses qui lui traversent l’esprit – certains d’entre eux, en tout cas – semble induire des maux de tête.

« Il y a tellement de choses différentes que vous regardez, que ce soit leur position, l’alignement du ballon, quel est le score dans la fusillade, qu’est-ce que le joueur a fait tout au long du match? » il a dit. « Le joueur de mon équipe a-t-il raté ou marqué? Est-il un pied droit ou un pied gauche? S’il est un pied gauche, a-t-il posé le ballon et reculé rapidement. Comme toutes ces choses essayaient juste de comme composé dans votre tête et aidez-vous à faire la meilleure estimation éclairée. «

Même la quantité de préparation avant le match a ses limites. L’ancien gardien de but du Real Salt Lake, Nick Rimando, qui a remporté deux tirs au but sur le chemin de la Coupe MLS 2009 avec RSL, a rappelé qu’en étudiant Diego Valeri des Portland Timbers, il aurait pu regarder des dizaines de clips, mais ce serait le cas. J’ai été exagéré parce que Valeri était un joueur qui mélangeait les choses.

jouer 1:01 Tim Melia soulève le Sporting KC en sauvant toutes les tentatives de tirs au but de San Jose.

« Ensuite, vous commencez à vous embrouiller », a déclaré Rimando à ESPN. «À la fin de ma carrière, c’était plus juste de clouer peut-être 10 clips de Valeri. S’il va à sa droite 70% du temps, je le regarderai aller à sa droite, et je clouerai ceux-là. «

Le gardien doit cependant rester dans le moment. Rimando a admis que même s’il étudiait les tendances d’un joueur, il a parfois renié la sagesse conventionnelle et a réussi.

« J’ai cet instinct à ce sujet », a déclaré Rimando. Bien qu’essayer de détecter les différents cadeaux puisse sembler difficile à regarder, l’expérience aide à séparer les informations précieuses du bruit. Melia dit qu’avec le temps, ce processus devient plus automatique.

« C’est la même chose que j’ai apprise en jouant dans un match », a déclaré Melia. « Les joueurs vont faire glisser une balle à travers, ou un joueur va ouvrir ses hanches et plonger son épaule et boucler une balle. Ce sont juste des choses qui avec le temps deviennent naturelles. C’est comme une carte, essentiellement. »

Les fusillades sont cependant leur propre animal. Plutôt qu’un seul moment dans le temps, une fusillade peut prendre un rythme et une psychologie particuliers. La pression est principalement sur le tireur. Personne ne s’attend à ce qu’un gardien fasse une sauvegarde. Mais la notation peut aussi avoir un impact.

Melia a raconté comment contre San Jose, le premier tireur de Kansas City, Johnny Russell, a enterré son tir dans le coin supérieur à gauche de JT Marcinkowski. Cela a augmenté la pression, qui a ensuite été exacerbée lorsque Melia a sauvé la tentative d’Oswaldo Alanis.

« Le prochain tireur est un peu plus tendu, plus, ‘j’allais viser directement dans le coin, mais maintenant je vais timide un peu vers le milieu pour m’assurer de me donner un [chance]», a déclaré Melia.

En termes de technique, il existe une école de pensée selon laquelle les gardiens devraient plonger en diagonale vers l’avant dans le but de réduire l’angle, même de manière minimale. Mais Rimando a déclaré qu’il appréciait la rapidité en termes de couverture du but au lieu de plonger vers l’avant.

Tim Melia est assailli par ses coéquipiers après que ses trois arrêts en fusillade ont permis au Sporting KC de remporter une victoire en fusillade contre San Jose. Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports

« En regardant Melia l’autre jour, il a fait exactement ce que je fais », dit-il. « Obtenez ce véritable pas de bégaiement rapide à votre gauche ou à votre droite, et ne plongez pas seulement du centre », dit-il.

Mais tout cela montre que chaque gardien a sa propre façon d’aborder les pénalités.

« Il n’y a vraiment pas de livre sur la façon de sauver les pénalités », a déclaré Rimando. «Vous devez avoir tout en tête. Vous devez être en rythme. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez croire en vous.

À l’heure actuelle, personne n’est plus convaincu que Melia.