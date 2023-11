Melco Resorts & Entertainment Limited (NASDAQ :MLCO) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 7 novembre 2023

Opérateur: Mesdames et messieurs, merci d’avoir participé à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2023 de Melco Resorts & Entertainment Limited. À l’heure actuelle, tous les participants sont en mode écoute seule. Après l’appel, nous procéderons à une séance de questions. La conférence téléphonique d’aujourd’hui est en cours d’enregistrement. Je voudrais maintenant passer la parole à Mme Jeanny Kim, vice-présidente principale et trésorière du groupe Melco Resorts & Entertainment Limited. Merci. S’il vous plaît, allez-y.

Jeanny Kim : Merci, opérateur, et merci à tous de vous joindre à nous aujourd’hui pour notre appel aux résultats du troisième trimestre 2023. Lawrence Ho, Geoff Davis, Evan Winkler et nos présidents immobiliers à Macao, Manille et Chypre sont présents à l’appel. Avant de commencer, veuillez noter que la discussion d’aujourd’hui peut contenir des déclarations prospectives faites en vertu de la disposition d’exonération des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Nos résultats réels pourraient différer de nos résultats anticipés. De plus, nous pouvons discuter de mesures non conformes aux PCGR. Une définition et un rapprochement de chacune de ces mesures avec les mesures financières GAAP les plus comparables sont inclus dans le communiqué de presse. Enfin, veuillez noter que nos diapositives de résultats supplémentaires sont publiées sur notre site Web Relations avec les investisseurs. Sur ce, je céderai la parole à M. Lawrence Ho.

Laurent Ho : Merci Jeanny. La reprise de Macao a continué de se renforcer au troisième trimestre 2023, en particulier pendant les mois d’été, les visites de nos propriétés et les heures de jeu des joueurs de casino bénéficiant de cette croissance. Nous avons enregistré de solides performances au cours de la Golden Week d’octobre et avons constaté une reprise robuste pendant le reste du mois d’octobre, le GGR hors junkets atteignant les niveaux de 2019. Les revenus liés aux jeux et hors jeux se sont améliorés, et cela a été renforcé par notre engagement à investir dans des divertissements de classe mondiale et à améliorer nos équipements hors jeux. Nos normes de conception à la pointe du marché ont été reconnues le mois dernier par le Prix Versailles, Morpheus étant le seul hôtel de Macao à avoir l’honneur de figurer parmi les plus beaux hôtels du monde.

Studio City a été pour nous le centre de divertissement à Macao. L’ouverture de la phase 2, l’ajout des hôtels Epic Tower et W Macau, les concerts de résidence et un calendrier continu d’événements ont stimulé le volume des jeux et contribué à une augmentation de 65 % de l’EBITDA immobilier ajusté d’un trimestre à l’autre. Nous prévoyons une nouvelle croissance à Studio City à mesure que la phase 2 continue de s’accélérer. Aux Philippines, City of Dreams Manila continue de générer des bénéfices solides avec un profil de marge solide. City of Dreams La Méditerranée et Chypre ont été durement touchées par le conflit en Israël. Nos équipes y travaillent à réaligner notre stratégie marketing. Sur ce, je cède la parole à Geoff pour qu’il passe en revue certains des numéros.

Geoffroy Davis : Merci Laurent. Notre EBITDA immobilier ajusté à l’échelle du groupe pour le troisième trimestre 2023 était d’environ 281 millions de dollars. L’EBITDA immobilier ajusté en fonction de la chance à l’échelle du groupe pour le troisième trimestre 2023 s’est élevé à 291 millions de dollars. Un taux de victoire favorable a eu un impact positif sur COD Manille d’environ 9 millions de dollars, tandis qu’à Macao, des taux de victoire défavorables chez COD et Studio City ont eu un impact négatif d’environ 19 millions de dollars. Les détails de ces ajustements peuvent être trouvés dans les diapositives supplémentaires sur les résultats publiées sur notre site Web des relations avec les investisseurs. Les OpEx de Macao ont augmenté pour atteindre environ 2,5 millions de dollars par jour au troisième trimestre 2023, contre environ 2,4 millions de dollars par jour au deuxième trimestre. L’augmentation des OpEx est largement due à l’ajout d’employés à temps plein dans nos propriétés, notamment à l’ouverture du W Macau en septembre et à l’augmentation des coûts de marketing.

Malgré l’augmentation des coûts, notre marge EBITDA a légèrement augmenté d’un trimestre à l’autre. Passons à notre bilan. Nous continuons de nous concentrer sur la réduction de la dette et le désendettement. Nous avons remboursé 100 millions de dollars de dette au cours du troisième trimestre 2023 et remboursé 100 millions de dollars supplémentaires fin octobre. Nous disposons actuellement d’environ 1,2 milliard de dollars tirés sur notre RCF, ce qui nous donne environ 750 millions de dollars de facilités de crédit renouvelables engagées non tirées et disponibles. Nous continuerons de surveiller de près nos flux de trésorerie disponibles, ce qui entraînera une nouvelle réduction de la dette. Au 30 septembre 2023, nous disposions d’environ 1,5 milliard de dollars de liquidités consolidées. Melco, à l’exclusion de ses opérations à Studio City, aux Philippines et à Chypre, représentait environ 800 millions de dollars. Sur ce montant, environ 125 millions de dollars ont été réservés comme garanties requises pour les garanties liées à la concession émises au gouvernement de Macao.

Comme nous le faisons habituellement, nous vous donnerons quelques indications sur les éléments hors exploitation pour le prochain quatrième trimestre 2023. Les dépenses totales de dépréciation et d’amortissement devraient être d’environ 145 à 150 millions de dollars, les dépenses du siège social devraient s’élever à environ 145 millions de dollars. environ 20 millions de dollars, et les charges d’intérêts nettes consolidées devraient s’élever à environ 130 millions de dollars. Cela comprend des intérêts de passif financier d’environ 7 millions de dollars liés aux frais payables en relation avec la concession de jeux de Macao et la licence de jeu de Chypre et des intérêts de location-financement d’environ 6 millions de dollars relatifs à City of Dreams, à Manille. Ceci conclut nos remarques préparées. Opérateur, je reviens vers vous pour les questions/réponses.

