Melbourne Victory reçoit une lourde amende et des sanctions pour invasion de terrain

Le club australien Melbourne Victory a écopé mardi d’une amende record de 550 000 dollars australiens (380 000 dollars) en A-League et de la menace d’une déduction de 10 points pour une violente invasion de terrain qui a blessé un gardien de but.

La punition découle d’un match de derby entre Victory et Melbourne City le mois dernier qui a été abandonné après des scènes choquantes lorsque des fans de football ont pris d’assaut le terrain.

Un supporter de Victory a attrapé un seau en métal rempli de sable et l’a jeté au visage du gardien de but de City, Tom Glover, qui a subi une entaille et une commotion cérébrale.

L’arbitre et un caméraman de la télévision ont également été blessés.

Football Australia a répondu par l’amende et la déduction des points suspendus, qui peuvent être déclenchées pour tout cas d’inconduite grave d’un supporter jusqu’à la fin de la saison 2025-26.

Le directeur général de l’instance dirigeante, James Johnson, a décrit les scènes comme les pires jamais vues dans le sport dans le pays.

“Football Australia a découvert que le Melbourne Victory Football Club, par la conduite inexcusable de nombreuses personnes … a commis une grave violation de nos règles et règlements”, a-t-il déclaré.

“Les sanctions que nous avons prononcées contre Melbourne Victory sont les plus lourdes de l’ère de la A-League. Ces sanctions reflètent notre volonté de supprimer ce comportement, et ceux qui le perpétuent, de notre jeu.

“Ils font également partie d’une réponse plus large à cet incident qui a vu 17 interdictions émises contre des individus à ce jour, dont trois interdictions à vie”, a-t-il ajouté.

Parmi les autres sanctions, certains sièges au parc AAMI de Melbourne sont interdits pour le reste de cette saison, tandis que les fans de Victory ne se verront pas attribuer de sièges lors des matchs à l’extérieur.

Le club a déclaré dans un communiqué qu’il se conformerait à l’ordre de la FA et s’efforçait de garantir que “les matchs à venir seront un environnement sûr pour les joueurs, les fans et toutes les personnes impliquées”.

“Le club tient à réitérer que les actions observées lors du derby de Melbourne en décembre n’ont pas leur place dans le football et que le club a une tolérance zéro pour tout comportement agressif ou antisocial”, a-t-il ajouté.

Le match, qui a été annulé en première mi-temps avec City menant 1-0, se poursuivra en avril à partir de la 22e minute avec leur avantage intact.

