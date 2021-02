SYDNEY: La deuxième ville la plus peuplée d’Australie entamera un verrouillage de cinq jours contre les coronavirus, ont annoncé vendredi les autorités, interdisant aux spectateurs une grande partie du tournoi de tennis de l’Open d’Australie.

Un nouveau cluster COVID-19 lié à un hôtel de quarantaine à Melbourne, la capitale de l’État de Victoria, a atteint 13 cas jeudi à minuit, alors que les autorités se précipitaient pour arrêter la propagation du virus. Toutes ces infections étaient liées à la variante britannique très contagieuse.

Le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a annoncé le verrouillage de l’État, à partir de minuit vendredi, le qualifiant de «disjoncteur court et pointu» interdisant les rassemblements publics, les ventes aux enchères de maisons, les mariages et les rassemblements religieux.

« Nous devons supposer qu’il y a d’autres cas dans la communauté pour lesquels nous avons des résultats positifs, et que cela évolue à une vitesse qui n’a été observée nulle part dans notre pays au cours de ces 12 derniers mois », a déclaré Andrews aux journalistes, notant le taux de transmission élevé de la variante britannique.

Interrogé sur l’Open d’Australie, qui se déroule jusqu’au 21 février, le Premier ministre a déclaré que le tournoi du Grand Chelem, l’un des plus grands événements du calendrier sportif du pays, était considéré comme un lieu de travail, soumis à des restrictions de verrouillage.

«Il n’y a pas de fans. Il n’y a pas de foule. Ces personnes sont essentiellement sur leur lieu de travail », a-t-il déclaré.

Les fans de tennis pourront assister aux matchs prévus vendredi, tandis que ceux qui avaient acheté des billets pour des événements restreints recevront un remboursement.

Serena Williams, qui était sur le terrain pour remporter son match de troisième tour lorsque l’annonce a été faite, a déclaré que les fans lui manqueraient.

«Ce n’est pas idéal», a déclaré le 23 fois champion du Grand Chelem. «Ce fut vraiment amusant de retrouver la foule, surtout ici.»

Naomi Osaka, triple championne du Grand Chelem, a déclaré qu’elle trouvait «drôle» que les joueurs de tennis soient considérés comme des travailleurs essentiels.

«Mais je ne sais pas, je ne fais pas les règles. Je suis juste ici pour essayer de – je ne sais pas, juste pour m’amuser.

‘DÉCEPTION AMÈRE’

Victoria a suspendu les vols internationaux de passagers à partir de samedi, à l’exclusion de ceux déjà en transit, jusqu’à nouvel ordre.

« Nous continuerons d’évaluer l’impact de la souche britannique du virus sur notre programme et les arrivées internationales, et nous fournirons bientôt plus d’informations sur la durée de cette pause », a déclaré le gouvernement de l’État dans un communiqué.

Tous les États et territoires, à l’exception de la Nouvelle-Galles du Sud – qui comprend Sydney et est l’État le plus peuplé du pays – ont fermé leurs frontières à Victoria vendredi, invoquant le risque élevé de transmission.

La Nouvelle-Galles du Sud, qui a enregistré vendredi un 26e jour sans cas dans la communauté, a déclaré que ses frontières avec Victoria resteraient ouvertes tout en surveillant la situation.

Victoria a subi l’un des verrouillages les plus stricts et les plus longs au monde l’année dernière après une épidémie qui a tué plus de 800 personnes dans l’État, la grande majorité du bilan national.

Le chef du groupe de pression des entreprises australiennes a exprimé sa frustration face au nouveau verrouillage, le qualifiant de «déception amère pour toute la communauté».

«Il s’agit du deuxième verrouillage causé par le système de quarantaine des hôtels de Victoria, il ne doit pas être aussi long et destructeur que le précédent», a déclaré Jennifer Westacott, directrice générale du Business Council. «Nous devons faire en sorte que la quarantaine de l’hôtel fonctionne correctement.»

Plus généralement, l’Australie a été l’un des pays les plus performants au monde dans la gestion de la pandémie, en grande partie en raison de verrouillages décisifs et de frontières scellées à tous sauf à un petit nombre de voyageurs. Le pays a enregistré quelque 22 200 cas communautaires et 909 décès.

Mais ses hôtels de quarantaine, où tous les arrivants internationaux doivent passer deux semaines, ont été un maillon faible de ses défenses, le dernier cluster de Melbourne en est un autre exemple.

Le premier ministre Andrews a proposé de resserrer le programme de rapatriement des citoyens australiens uniquement pour des raisons de compassion, une décision qui pourrait obtenir le soutien d’autres États qui ont subi la pression du Royaume-Uni.

Avant l’annonce du verrouillage, le Premier ministre Scott Morrison a offert le plein soutien de son gouvernement aux décisions de Victoria de contenir l’épidémie.

(Reportage supplémentaire de Nick Mulvenney et Renju Jose; Écriture de Sam Holmes; Édité par William Mallard)