Melbourne V 1 – 4 Manchester Utd

Erik ten Hag a maintenu son début de pré-saison à 100% alors que Manchester United revenait de l’arrière pour battre Melbourne Victory 4-1 au MCG.

United a été obligé de travailler pour la victoire lors de la première étape de sa tournée en Australie, Chris Ikonomidis complétant un contre clinique pour donner à Melbourne une avance de choc à la cinquième minute.

Mais l’égalisation déviée de Scott McTominay et le deuxième but de pré-saison d’Anthony Martial en l’espace de trois minutes à la fin de la première mi-temps ont permis à United de renverser la vapeur en un instant.

Ten Hag a effectué 10 modifications à la mi-temps, mais United a conservé le contrôle contre un Melbourne fatiguant et a marqué quatre buts lors de matchs de pré-saison successifs grâce au troisième but de Marcus Rashford et à un but contre son camp tardif d’Edmond Lupancu.

Plus à venir.

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd?

United reste à Melbourne pour le match amical de pré-saison de mardi contre Crystal Palace (11h10), avant de se rendre à Perth pour affronter Aston Villa le 23 juillet (10h45).