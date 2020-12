Une mère au cœur brisé a revécu comment elle a presque sauvé sa fille du meurtre.

Celeste Manno, 23 ans, aurait été poignardée à mort par Luay Nader Sako, accusé de l’avoir traquée pendant des mois, dans son lit à Mernda, dans le nord de Melbourne, le 14 novembre.

Alors que sa mère Aggie Di Mauro célébrait le premier Noël sans sa fille bien-aimée, elle se demandait si elle aurait pu faire plus pour empêcher Mme Manno d’être tuée.

« Je pensais que si je lui avais demandé de dormir dans ma chambre cette nuit-là, elle aurait peut-être pu accepter », a déclaré Mme Di Mauro au Herald Sun.

La maman au cœur brisé Aggie Di Mauro (photo de gauche avec Mme Manno) a revécu le moment déchirant qu’elle aurait pu sauver sa fille Celeste Manno

Mme Di Mauro a révélé qu’elle avait presque demandé à Mme Manno (photo de droite avec son partenaire Chris Ridsdale) de dormir dans son lit et s’est demandé si elle aurait pu faire plus pour empêcher la mort.

Mme Di Mauro s’est demandé si elle aurait pu empêcher la mort de sa fille si Mme Manno avait dormi dans son lit ou si la famille avait acheté un chien de garde.

La mère s’est depuis battue pour durcir les lois sur le harcèlement criminel, en disant: « Je pensais que nous étions en sécurité chez nous ».

Mme Manno était chef d’équipe de Sako dans un centre d’appels Serco à South Morang et l’a réconforté lorsqu’il a été limogé par l’entreprise il y a un an.

Mme Di Mauro a affirmé qu’il avait envoyé plus de 150 messages sur les réseaux sociaux à sa fille avant qu’ils ne prennent finalement une ordonnance d’intervention provisoire contre lui.

Elle a affirmé que la police avait suggéré à Mme Manno de le bloquer ou de quitter les réseaux sociaux.

La police a finalement pris le cas de Mme Manno au sérieux et l’a aidée à demander une ordonnance d’intervention.

Mme Manno aurait été poignardée à mort par l’ancien collègue Luay Nader Sako à Mernda, dans le nord de Melbourne, le 14 novembre (famille photographiée à l’extérieur de la maison)

Sako a cessé de contacter Mme Manno pendant une courte période après le dépôt de l’ordonnance, mais aurait repris contact plus tard, la suppliant d’annuler la commande.

Il a été accusé d’avoir violé l’ordre et relâché avant d’avoir prétendument brisé la fenêtre de Mme Manno, la poignardant à plusieurs reprises avec un couteau.

Mme Di Mauro pensait que Sako aurait dû être enfermée après la violation du premier ordre et est maintenant en mission pour changer le système qui a échoué sa fille.

Elle souhaite voir les auteurs de violence suivis grâce à la surveillance GPS et a rencontré le procureur général de l’État de Victoria, Jill Hennessy, dans le cadre de sa campagne.

La mère de Celeste Manno, Aggie Di Mauro (photographiée lors des funérailles de sa fille) affirme que la police a dit à sa fille de bloquer son harceleur présumé ou de quitter les réseaux sociaux

L’ancien collègue Luay Nader Sako, 35 ans (photo), a été accusé du meurtre

Mme Hennessy a déclaré que le gouvernement ferait tout son possible pour mettre fin à la violence contre les femmes et les aider à se sentir en sécurité.

« Je ne peux pas commencer à comprendre la douleur que ressentent sa famille et ses amis », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

« Nous savons que le harcèlement criminel peut nuire gravement à la santé mentale et physique des victimes et peut dégénérer en infractions plus graves, y compris des violences graves, et que les types de comportement de harcèlement ont évolué à mesure que la technologie évolue.

« C’est pourquoi je demanderai à la Commission de réforme du droit de Victoria de revoir d’urgence les réponses de Victoria au harcèlement criminel, au harcèlement et à des comportements similaires, y compris le cadre, le fonctionnement et l’application du système d’ordonnance d’intervention en matière de sécurité personnelle.

Sako a été placé en détention provisoire et retournera au tribunal le 27 avril.