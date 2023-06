Melbourne Cup: Frankie Dettori s’apprête à participer à un long métrage australien avant sa retraite | Nouvelles de la course

Frankie Dettori prolongera sa tournée d’adieu pour englober le Melbourne Cup Carnival en novembre.

Le coureur prendra sa retraite à la fin de l’année et après un beau meeting de Royal Ascot qui l’a vu remporter quatre courses dont la Gold Cup, Dettori a confirmé son intention de courir à Flemington à l’automne.

À l’occasion du 30e anniversaire de ses débuts à la Melbourne Cup à bord de Drum Taps, Dettori prévoit d’être en action à Flemington le jour de la Lexus Melbourne Cup (7 novembre), de la journée Kennedy Oaks (9 novembre) et de la journée TAB Champions Stakes (11 novembre) .

Image:

Dettori a terminé deuxième de la Melbourne Cup en 2015





Dettori a frôlé la gloire de la Melbourne Cup dans le passé, terminant deuxième à bord de Central Park en 1999 et Max Dynamite en 2015, Master Of Reality revenant deuxième en 2019 avant d’être rétrogradé à la quatrième place.

Il a déclaré: « J’ai accompli tout ce qu’il y avait à faire dans les courses de chevaux et j’ai eu une carrière fantastique, mais la Melbourne Cup a toujours été une course que j’aimerais gagner.

« J’ai hâte de retourner à Melbourne pour participer au carnaval une dernière fois et j’espère pouvoir terminer ma carrière avec une victoire en Melbourne Cup. »

Le directeur général du Victoria Racing Club (VRC), Steve Rosich, est ravi que Dettori fasse un dernier voyage en Australie pour le temps fort des courses de printemps.

« Frankie Dettori est l’un des meilleurs jockeys et personnalités que le sport ait jamais vus et le VRC a hâte de lui faire ses adieux à Flemington lors du Melbourne Cup Carnival », a déclaré Rosich.

« La Melbourne Cup est une course que les jockeys à travers l’Australie et le monde veulent gagner, et cette année ne sera pas différente. Les préparatifs pour le Melbourne Cup Carnival de cette année sont bien avancés et les amateurs de course peuvent s’attendre à une autre semaine de courses de classe mondiale. , l’accueil et le divertissement. »