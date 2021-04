Les joueurs d’Essendon célèbrent leur victoire avec la foule à Melbourne

Une foule de 78113 personnes s’est rassemblée au Melbourne Cricket Ground (MCG) pour un match de règles australien entre Collingwood et Essendon dimanche, la plus forte fréquentation dans un stade de sport au monde depuis le début de la pandémie COVID-19.

Les autorités de l’État de Victoria, dans le sud de l’Australie, dont Melbourne est la capitale, ont relevé vendredi le plafond de la fréquentation de l’arène de 100000 places à 85000 avant le blockbuster traditionnel de l’Anzac Day.

La fréquentation de dimanche était supérieure aux 67 200 et 66 352 foules attirées par les deux premiers matchs de cricket Twenty20 entre l’Inde et l’Angleterre au stade Narendra Modi d’une capacité de 132 000 places à Ahmedabad en mars.

La Journée de l’Anzac, qui commémore une bataille sanglante menée par les corps d’armée australienne et néo-zélandaise pendant la Première Guerre mondiale, est une journée emblématique du calendrier régional avec des foules exceptionnelles garanties lors de rencontres sportives.

Les Collingwood Magpies et Essendon Bombers, deux des équipes les mieux soutenues de la Ligue australienne de football, se sont rencontrés depuis 1995, ce qui est un jour férié quand il tombe un jour de semaine.

La foule MCG représente le dernier message avant le match de l’AFL entre les Collingwood Magpies et les Bombers d’Essendon

L’année dernière, le match a été joué dans un MCG vide, mais les fans étaient de retour avec une vengeance au stade caverneux dimanche, émettant un rugissement lorsque les préliminaires commémoratifs d’avant-match se sont terminés.

L’AFL est l’une des ligues les mieux soutenues au monde avec des foules en moyenne de 35108 par match en 2019, à la traîne seulement de la Ligue nationale de football d’Amérique du Nord et des ligues de football allemandes et anglaises de premier plan.

Quatre matches de l’AFL ont attiré plus de 50 000 spectateurs au cours du mois dernier, trois au MCG et un au Perth Stadium en Australie-Occidentale.

L’Australie a relativement réussi à contenir le nouveau coronavirus, mais des épidémies occasionnelles de COVID-19 perturbent toujours la vie.

Certaines parties de l’Australie-Occidentale ont été placées dans un verrouillage de trois jours à minuit vendredi et le match de dimanche au MCG n’a été autorisé qu’une fois que les joueurs de Collingwood, qui ont joué à Perth la semaine dernière, ont renvoyé des tests COVID-19 négatifs.

Essendon a remporté le choc 109-85.

8000 spectateurs à la finale de la Coupe Carabao

Les Spurs et Manchester City ont reçu 2000 billets chacun pour que leurs supporters puissent assister à la finale de la Coupe Carabao dimanche à Wembley.

Le montage fait partie du programme de recherche sur les événements dirigé par le gouvernement (ERP), un programme pilote visant à amener les spectateurs en toute sécurité dans les lieux au milieu de la pandémie de coronavirus.

Tottenham transpire sur la forme physique de leur homme vedette Harry Kane; l’attaquant est aux prises avec une blessure à la cheville subie à Everton la semaine dernière et il ne s’est pas entraîné vendredi.

Man City contre Tottenham Vivre de

Pendant ce temps, Sergio Aguero et Kevin De Bruyne pourraient revenir pour City. Aguero a raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure musculaire tandis que De Bruyne a boité de la défaite en demi-finale de la FA Cup la semaine dernière contre Chelsea en raison d’un problème à la cheville.

Comment suivre

Man City vs Tottenham sera diffusé en direct sur Sky Sports Football et Main Event à partir de 16h; coup d’envoi 16h30. Sky Sports les clients peuvent regarder des extraits du jeu dans le blog de match en direct sur le Sky Sports site Web et application. Les faits saillants seront également publiés sur le Sky Sports plateformes numériques et Sky Sports Football Chaîne YouTube peu de temps après le coup de sifflet final.