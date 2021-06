Melbourne City inaugure une nouvelle ère avec le succès de la finale de la A-League Grand

MELBOURNE — Le roi est mort. Longue vie au roi.

Quelque 4 398 jours après que l’entité qui était alors connue sous le nom de Melbourne Heart ait obtenu une licence pour participer à la A-League, et 2 712 jours depuis que le club a été acheté par le City Football Group, Melbourne City est le champion d’Australie après avoir battu Sydney. FC 3-1 à AAMI Park dimanche soir.

Un an après avoir subi une défaite déchirante en prolongation contre les Sky Blues lors de la finale 2019-2020, le premier but de Kosta Bararouses a été annulé par des frappes du médaillé de Joe Marston Nathaniel Atkinson, du capitaine de City Scott Jamieson et de Scott Galloway en tant que club qui est entré la saison sans un seul trophée A-League à leur nom a assuré un doublé historique en Premiership et Championship.

Ce faisant, ils ont également anéanti les rêves de Harboursider d’enregistrer un sixième record de championnat de la A-League et de devenir la première équipe depuis les équipes dominantes de Hakoah Sydney City du début des années 1980 à enregistrer une ligue nationale consécutive. titres.

La ville de Melbourne célèbre après avoir remporté le titre de la A-League. Quinn Rooney/Getty Images

D’une certaine manière, il est normal que City ait usurpé les suzerains dynastiques auparavant intouchables de la A-League pour remporter leur premier titre en A-League, alors que la compétition de dimanche marquait la fin symbolique du début de la A-League. Seize ans après le lancement de la compétition, elle marque la fin des ligues professionnelles australiennes ayant le contrôle total sur la A-League, la W-League et la Y-League. C’était le dernier match du premier diffuseur Fox Sports avant que les deux ne mettent officiellement fin à leur partenariat et que les ligues passent à Ten et Paramount +. Et, touchez du bois, c’était aussi le dernier match que les responsables de la ligue auront été obligés de trouver en quelque sorte un moyen d’organiser une ligue dans un environnement de fuites de quarantaine, de blocages et d’une population non vaccinée.

Il était donc tout à fait approprié qu’une équipe de City parfaitement prête à dominer la nouvelle ère de la A-League devienne la première équipe d’expansion de son histoire à remporter le championnat à la fin de son époque d’ouverture.

Avec un âge moyen de seulement 26,7 ans, le onze de départ de City était le plus jeune à concourir dans une grande finale depuis 2011, tandis que le médaillé Joe Marston, 22 ans, Atkinson est le plus jeune à remporter le prix depuis que Mat Ryan l’a fait à l’adolescence en 2011. À seulement 40 ans, Patrick Kisnorbo est devenu le plus jeune entraîneur à remporter un titre national depuis Nick Theodorakopoulos avec les Wollongong Wolves en 2000. L’ancien capitaine de City est également devenu le premier entraîneur à remporter les titres de W-League et A-League.

Le triomphe signifie également que le City Football Group, dont le modèle de franchise est de plus en plus imité dans le monde, a désormais dans son écurie les champions d’Angleterre (Manchester City), d’Inde (Mumbai City) et d’Australie et cela, en juste récompense pour une ville qui a tant perdu pendant les fermetures prolongées de Covid-19 de 2020, tous les bars de Super Rugby des principales compétitions nationales d’Australie ont des champions de Melbourne.

Joie pour Melbourne City après que Scott Jamieson ait marqué sur penalty. Robert Cianflone/Getty Images

Et sur une vague d’émotion et de soutien du contingent très bruyant et très partisan de Melburnians qui s’est rassemblé dans le stade – le verrouillage de Sydney signifiant que la grande majorité des spectateurs présents étaient des supporters de la ville – la ville a absorbé le coup de corps de Barbarouses ‘ Ouverture à longue distance à la 21e minute pour se rallier à la victoire.

Le fait qu’ils aient pu le faire est une indication notable du chemin parcouru par Kisnorbo, pas seulement depuis l’époque où le nom Heart est littéralement devenu un argot pour une futilité désespérée et faible – mais même depuis la saison dernière.

Il y a un an et demi, porté par un bon départ dans la vie sous la direction du nouvel entraîneur Erick Mombaerts, City s’est rendu en Australie-Méridionale pour affronter Adelaide United en finale de la FFA Cup 2019 pleine de dynamisme et de verve – seulement pour capituler et souffrir docilement. une défaite 4-0.

Depuis lors, cependant, le club a adopté l’approche philosophique et tactique adoptée par le Français pimpant et y a ajouté une couche de fer à la fois pour leurs poumons et leur état d’esprit. City n’est plus une équipe qui plie face à la pression.

Le carton rouge de Luke Brattan en première mi-temps a rendu la tâche du Sydney FC incroyablement difficile. Graham Denholm/Getty Images

Certes, la tâche a été facilitée par la décoloration cérébrale de Luke Brattan qui a entraîné un licenciement en première mi-temps – le premier carton rouge de la carrière du joueur de 31 ans – et la décision controversée de l’arbitre Chris Beath d’attribuer le penalty qui a entraîné leur deuxième but.

Mais de tels éliminatoires auront peu de sens pour l’homme qui a envoyé ce penalty, car Jamieson a finalement remporté une finale après avoir précédemment perdu deux A-League, une AFC Champions League et une FFA Cup. Une défaite de plus l’aurait vu égaler Travis Dodd pour le record indésirable de cinq défaites sur la grande scène.

Mais maintenant, le défenseur de 31 ans, qui a raté la Grande Finale de l’année dernière après être rentré chez lui pour être avec sa partenaire pour la naissance du premier enfant du couple, a percé pour un titre.

Dix-huit ans après ses débuts avec Blacktown City pour Jamieson, et 11 ans après ses débuts pour Melbourne Heart, ils siègent tous les deux au sommet du football australien. Champions.