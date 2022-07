Mélasma : Quels sont les meilleurs traitements ?

Le mélasma est un trouble de la pigmentation de la peau qui touche principalement les femmes, en particulier celles qui ont la peau plus foncée. Il est couramment observé sur le visage et se présente sous la forme de taches sombres et de plaques aux bords irréguliers. Le mélasma n’est pas physiquement nocif, mais des études ont montré qu’il peut entraîner des problèmes psychologiques et une moins bonne qualité de vie en raison des changements qu’il provoque dans l’apparence d’une personne.

Le mélasma est un trouble courant, avec une prévalence de 1 % pouvant atteindre 50 % dans les groupes à haut risque, y compris ceux à la peau plus foncée. Le mélasma est connu comme le “masque de grossesse” car les changements hormonaux causés par la grossesse, ainsi que les médicaments hormonaux tels que les pilules contraceptives, sont les principaux déclencheurs de la production excessive de pigments cutanés dans le mélasma. L’exposition au soleil est un autre contributeur important au mélasma.

Peut-on prévenir le mélasma ?

Actuellement, le mélasma ne peut pas être totalement prévenu chez les personnes susceptibles de développer cette maladie en raison de leur génétique, de leur type de couleur de peau, de leurs hormones ou de leur niveau d’exposition au soleil. Éviter l’exposition directe au soleil pendant les heures de pointe (10 h à 16 h), utiliser avec diligence des écrans solaires à FPS élevé et éviter les médicaments hormonaux lorsque cela est possible peut aider à protéger contre les poussées de mélasma et à réduire leur récurrence après le traitement. Une protection solaire stricte est le pilier de tout régime de traitement du mélasma.

Quel écran solaire les patients atteints de mélasma devraient-ils utiliser?

Le choix d’un écran solaire approprié est essentiel si vous développez un mélasma, et des études ont montré que les écrans solaires teintés à large spectre, en particulier ceux contenant de l’oxyde de fer, peuvent réduire la production de pigments dans la peau des patients atteints de mélasma, car ils bloquent la lumière visible ainsi que les UVA/UVB. des rayons. Les écrans solaires non teintés, en revanche, ne bloquent pas la lumière visible.

Pour certaines personnes, il peut être plus pratique d’utiliser des produits cosmétiques tels que des fonds de teint qui contiennent à la fois des bloqueurs d’UVA/UVB et des bloqueurs de lumière visible tels que l’oxyde de fer. Ces produits peuvent dissimuler les taches brunes et donc atténuer l’impact psychosocial du mélasma, et en même temps agir comme un écran solaire pour protéger contre le noircissement des lésions.

Il est important que les personnes atteintes de mélasma sachent que la lumière visible peut traverser les fenêtres, et donc même si elles ne sont pas au soleil, elles peuvent toujours avoir des poussées de mélasma en s’exposant à la lumière visible en conduisant ou en s’asseyant près d’une fenêtre.

Le mélasma peut-il être traité?

Actuellement, il n’existe aucun remède contre le mélasma ; cependant, il existe plusieurs médicaments et procédures disponibles pour gérer cette condition. Il est important de savoir que ces options de traitement peuvent entraîner une réponse incomplète, ce qui signifie que certaines des décolorations deviennent plus claires ou disparaissent tandis que d’autres restent inchangées. De plus, les rechutes fréquentes sont courantes.

Il est également important d’être conscient des effets secondaires possibles du traitement, y compris un assombrissement de la peau causé par une inflammation induite par le traitement, ou un éclaircissement supplémentaire de la peau dans une zone traitée. L’utilisation des médicaments appropriés sous la supervision d’un dermatologue peut aider à atteindre les objectifs du traitement et à les maintenir avec moins de rechutes.

Traitements courants du mélasma

Les traitements les plus couramment utilisés pour le mélasma sont les médicaments éclaircissants pour la peau qui sont appliqués par voie topique. Ceux-ci comprennent des médicaments tels que l’hydroquinone, l’acide azélaïque, l’acide kojique, la niacinamide, la cystéamine, le rucinol et l’acide tranexamique. Ces médicaments agissent en réduisant la production de pigments et l’inflammation, et en réduisant l’excès de vaisseaux sanguins dans la peau qui contribuent au mélasma.

Les femmes enceintes (qui constituent une grande proportion des patients atteints de mélasma) devraient éviter la plupart de ces médicaments, à l’exception de l’acide azélaïque, qui est un choix sûr pendant la grossesse. L’hydroquinone est un éclaircissant pour la peau couramment utilisé qui ne doit être utilisé que pendant une durée limitée en raison des effets secondaires pouvant survenir lors d’une utilisation prolongée. Il peut être utilisé jusqu’à six mois pour le traitement initial, puis occasionnellement si nécessaire.

Chez la plupart des patients, une thérapie combinée est nécessaire pour le traitement du mélasma. Un choix courant est la combinaison d’hydroquinone avec un rétinoïde qui augmente le renouvellement cellulaire de la peau et un stéroïde qui diminue l’inflammation cutanée. Les médicaments oraux, y compris l’acide tranexamique, sont généralement envisagés dans les cas de mélasma plus graves. On pense que ce médicament aide le mélasma en réduisant la production de pigments et en réduisant l’excès de vaisseaux sanguins dans la peau.

Des procédures de traitement supplémentaires peuvent aider

Si votre mélasma ne s’améliore pas avec des médicaments topiques ou oraux, l’ajout de procédures telles que des peelings chimiques et des thérapies au laser à un schéma thérapeutique pourrait être bénéfique.

Les peelings chimiques utilisent des substances telles que l’acide glycolique, les acides alpha-hydroxy et l’acide salicylique pour éliminer la couche superficielle de la peau qui contient un excès de pigment chez les patients atteints de mélasma. Les effets d’un peeling chimique sont temporaires, car cette procédure enlève une couche de peau sans réduire la production de pigment en régénérant les couches plus profondes.

Les thérapies au laser peuvent détruire les cellules pigmentaires de la peau et donc éclaircir les taches brunes du mélasma. Cependant, comme pour toute autre option de traitement du mélasma, il existe un risque considérable de rechute après le traitement.

Thérapie d’entretien et prévention

Après avoir obtenu une amélioration des lésions de mélasma, une protection solaire stricte et un traitement d’entretien doivent être poursuivis. Des éclaircissants pour la peau autres que l’hydroquinone peuvent être utilisés en association avec des rétinoïdes pour maintenir les résultats, et la thérapie à l’hydroquinone peut être utilisée par intermittence si nécessaire.

Message à emporter sur le mélasma

Le point clé dans la gestion du mélasma est d’utiliser une protection solaire tout le temps et d’éviter d’autres déclencheurs tels que les médicaments hormonaux lorsque cela est possible. Étant donné qu’aucun des traitements disponibles n’est un remède, la prévention est la meilleure option. Les personnes atteintes de mélasma doivent consulter un dermatologue certifié pour une évaluation et des schémas thérapeutiques appropriés pour gérer le mélasma et maintenir les résultats du traitement.