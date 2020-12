Melanie Sykes est apparue de bonne humeur alors qu’elle sortait pour une promenade hivernale la semaine dernière avec un mannequin tatoué de 39 ans appelé Jake Smith.

La présentatrice de télévision âgée de 50 ans a veillé à se réchauffer en sortant pour une promenade autour de Hampstead Heath avec le beau gosse.

Le couple est apparu profondément dans la conversation et rayonnait d’une oreille à l’autre alors qu’ils appréciaient leur promenade dans le parc.

Melanie, qui est sortie avec Steve Coogan et Olly Murs dans le passé, a opté pour un pardessus noir chic et une coupe décontractée en jean et pull rose.

Elle a terminé son look avec une paire de teintes sombres et une grande écharpe colorée.

Jake a également opté pour un look décontracté avec une paire de pantalons de survêtement et un sweat à capuche ainsi qu’une veste en jean chaude.







(Image: © EROTEME.CO.UK)



Le modèle a également opté pour une paire de chaussettes et de baskets rose vif.

On pense que le couple s’est récemment rapproché et a apprécié la compagnie de l’autre.

Une source parlant à The Sun a également révélé: « Ils semblaient très à l’aise l’un dans l’autre et étaient perdus dans la conversation. Elle souriait beaucoup et il avait toute son attention. »

Récemment, le présentateur de télévision s’est même évanoui sur l’un des messages de Jake sur les réseaux sociaux, écrivant: « Vous êtes une créature magnifique à tous égards. »

«De retour à vous,» répondit Jake.







(Image: © EROTEME.CO.UK)







(Image: © EROTEME.CO.UK)



Un représentant de Mel a été contacté par The Mirror pour commenter.

La récente sortie de Mel avec Jake est survenue peu de temps après que la star de la télévision ait enfreint les règles de Covid après s’être rendue en Italie pour rencontrer un gondolier de jouet.

De retour en novembre, Mélanie s’est envolée pour Venise pour passer du temps avec Riccardo Simionato, 23 ans, après avoir entamé une romance un mois plus tôt.







(Image: melaniesykes / Instagram)







(Image: msmelaniesykes / Instagram)



La star qui défie l’âge – qui a 27 ans de plus que Riccarado – a ensuite été contrainte de s’excuser après avoir été repérée à Londres quelques jours à peine après son retour d’Italie.

