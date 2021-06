Melanie Stansbury est-elle démocrate ou républicaine ?

Apprenez à connaître Melanie Stansbury et à quel parti politique elle appartient.

Melanie Stansbury a participé à une élection spéciale du Congrès le 1er juin 2021, mais quel parti a remporté la victoire ?

L’homme de 42 ans est né et a grandi au Nouveau-Mexique et a grandi en aidant les entreprises familiales d’aménagement paysager en cousant des vêtements, en creusant des tranchées, en utilisant du matériel et en transportant des tables la nuit. Crédit : AP

Qui est Mélanie Stansbury ?

L’homme de 42 ans est né et a grandi au Nouveau-Mexique et a grandi en aidant les entreprises familiales d’aménagement paysager en cousant des vêtements, en creusant des tranchées, en utilisant du matériel et en transportant des tables la nuit.

Elle a été la première femme élue pour représenter le House District 28 au Nouveau-Mexique.

Stansbury a fréquenté le Saint Mary’s College de Californie et a obtenu un baccalauréat ès arts en écologie humaine et sciences naturelles.

Elle a ensuite obtenu une maîtrise ès sciences en sociologie du développement avec une mineure en études amérindiennes de l’Université Cornell.

Après avoir obtenu son diplôme et avant de se présenter aux élections, Stansbury a travaillé comme éducateur scientifique au Musée d’histoire naturelle ainsi qu’au Bureau de la gestion et du budget et au Sénat américain au sein du Comité de l’énergie et des ressources naturelles à Washington, DC.

Melanie Stansbury est une démocrate Crédit : AP

A quel parti politique Stansbury appartient-il ?

Melanie Stansbury est une démocrate.

Selon son site Web, Stansbury a contribué à l’adoption de 14 lois depuis son entrée en fonction en 2019.

Ces lois « se sont concentrées sur la lutte contre la faim chez les enfants, la modernisation de notre réseau électrique, la promotion de la résilience de nos systèmes d’approvisionnement en eau et d’alimentation, l’amélioration de l’éducation, l’élargissement des opportunités économiques et la sécurité publique, l’amélioration de l’accès aux soins de santé et l’utilisation de données scientifiques solides dans la prise de décision ».

Le 1er juin 2021, Stansbury a remporté une élection spéciale à la Chambre au Nouveau-Mexique Crédit : AP

Quelle élection Melanie Stansbury a-t-elle remportée ?

Le 1er juin 2021, Stansbury a remporté une élection spéciale à la Chambre au Nouveau-Mexique.

Elle a revendiqué le siège précédemment occupé par l’actuelle secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland dans l’administration Biden.

Stansbury a reçu 60% des voix contre l’opposant républicain Mark Moores.

Moores a fonctionné sur une plate-forme fortement basée sur des problèmes liés à la criminalité, tandis que Stansbury s’est concentré sur l’équité économique et l’urgence du changement climatique.

Cette élection représentait une confiance dans la Maison Blanche et le Congrès contrôlés par les démocrates, selon le New York Times.