Melanie Rauscher, star de “Naked and Afraid”, est décédée à 35 ans

La star de “Naked and Afraid”, Melanie Rauscher, aurait été retrouvée morte alors qu’elle était chienne dans une maison de Prescott, en Arizona, le 17 juillet. Elle avait 35 ans.

Le candidat à l’émission Discovery Channel séjournait dans une chambre d’amis de la maison pendant que les propriétaires étaient hors de la ville, selon TMZ.

Fox News Digital a contacté le département de police de Prescott, mais un porte-parole n’était pas disponible pour commenter.

En rentrant de vacances, les propriétaires ont découvert que Rauscher était décédée et son corps aurait été retrouvé près de “plusieurs bidons d’air comprimé”, qui sont couramment utilisés comme nettoyeurs de poussière d’ordinateur.

Bien que les autorités n’aient pas précisé si Rauscher “avait consommé le contenu des canettes”, les responsables ont également déclaré à la publication qu’il n’y avait aucun “signe évident” de jeu déloyal.

Aucun attirail de drogue ni aucune note de suicide n’ont été trouvés, et le chien que Rauscher surveillait était “OK”.

Rauscher a joué dans “Naked and Afraid” en 2013, puis est revenu dans l’émission de survie pour le spin-off, “Naked and Afraid XL”, l’année suivante.

Son ancien coéquipier, Jeremy McCaa, a écrit un hommage sur Facebook dédié à sa “femme des marais” et “meilleur ami”.

“Elle est entrée dans ma vie d’une manière que je ne peux pas expliquer. Nous avions une telle alchimie dans la série et cela s’est transformé en une amitié qui va au-delà des mots. Son rire était unique en son genre”, a-t-il écrit.

“Son amitié était incroyable”, a-t-il ajouté. “Même si nous n’étions pas de sang, nous étions une famille. Je pouvais toujours compter sur elle. Nous avions tellement de moments où nous serions là l’un pour l’autre. Elle était ma femme des marais, une meilleure amie, une femme forte, une personne incroyable et je chérirai toujours nos moments ensemble.

“Tu es parti bientôt et nous a été enlevé trop tôt. Tu seras toujours ma Mel. Je t’aime et je te reverrai un jour. Le monde a perdu une personne incroyable. S’il te plaît, garde sa famille et ses amis dans ton prières. A bientôt ma Reine.

Avant ses passages à la télé-réalité, Rauscher a servi honorablement dans la marine américaine à bord de l’USS Theodore Roosevelt CVN-17 pendant la guerre en Irak, selon son héritage en ligne.

La native de Philadelphie était employée au Prescott VA Medical Center au moment de son décès.

Une célébration de sa vie est prévue pour octobre 2022 dans son État d’origine.