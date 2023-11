Melanie Martinez annonce une tournée nord-américaine des arènes

LA TOURNÉE DE LA TRILOGIE PRÉSENTERA L’ÉVOLUTION DE L’ALTER EGO DE MARTINEZ « CRY BABY » EFFECTUÉ EN DIRECT, Y COMPRIS LES HITS DE TOUS SES TROIS SES Révolutionnaires TOP 10 ALBUMS: CRY BABY, K-12ET PORTAILS

Phénomène pop alternatif multi-platine Mélanie Martinez a dévoilé les plans de sa tournée de concerts la plus ambitieuse à ce jour. La tournée de la trilogie verra l’évolution de l’alter ego de Martinez « Cry Baby » interprétée en live. Il comprendra des succès de ses trois albums révolutionnaires du Top 10 : Cry Baby, K-12et Portails qui ont collectivement accumulé plus de 14 milliards diffusés dans le monde entier. La tournée débutera le 10 mai 2024 au Climate Pledge Arena de Seattle, dans l’État de Washington, puis visitera des arènes à travers l’Amérique du Nord jusqu’à la mi-juin. Les points forts incluent des lieux historiques comme le Kia Forum d’Inglewood, en Californie (15 mai), le Madison Square Garden de New York (5 juin) et le Scotiabank Arena de Toronto, en Ontario (9 juin).

Des invités spéciaux rejoindront la tournée Des hommes en qui j’ai confiance, Beach Bunny, et Sofia Isella, à certaines dates.

Les billets en prévente seront disponibles à partir du mardi 14 novembre à 9 h HP/12 h HE, et la vente générale des billets débutera le vendredi 17 novembre à 10 h, heure locale, à www.thetrilogytour.com.

Les fans peuvent participer à la prévente de la liste de diffusion Melanie Martinez en rejoignant sa liste de diffusion ICI avant le dimanche 12 novembre à 23 h 59 HE pour recevoir le code de prévente dans leur boîte de réception le lundi 13 novembre.

Martinez parcourt actuellement le monde dans le cadre de la partie européenne de son blockbuster Visite des PORTAILS, se poursuivant ce soir à Londres avec un spectacle COMPLET à la célèbre OVO Arena Wembley du Royaume-Uni, puis faisant escale à Wolverhampton, Manchester, Glasgow, Dublin, Bruxelles, Amsterdam, Varsovie, Berlin, Düsseldorf, Paris, Madrid et Lisbonne. Martinez amènera ensuite la tournée en Asie et en Australie, à partir du 19 janvier 2024, à Tokyo.

La tournée des PORTAILS – qui a joué à guichets fermés partout en Amérique du Nord tout au long de l’été – célèbre l’arrivée plus tôt cette année du nouvel album de Martinez, PORTAILSdisponible dès maintenant dans une édition numérique de luxe étendue comprenant trois titres supplémentaires ICI. Salué par Pierre roulante comme un «disque inventif et mature sans effort” depuis “un artiste qui n’a pas peur de repartir de zéro et d’aborder des idées complexes et difficiles,” L’album s’est avéré le meilleur début de Melanie dans les charts sur le marché. Panneau d’affichage 200 lors de sa sortie en mars 2023, arrivant au n°2 avec 142 000 unités d’album équivalentes gagnées au cours de sa première semaine – la troisième consécutive de Martinez Panneau d’affichage 200 Premier album dans le Top 10. PORTAILS a en outre fait ses débuts au n ° 1 sur Panneau d’affichage“Albums alternatifs actuels”, “Albums pop actuels”, “Meilleures ventes d’albums”, “Ventes d’albums actuelles”, “Albums Internet”, “Albums numériques” et “Meilleurs albums alternatifs/rock”, ainsi qu’un # 2 fait ses débuts dans le classement « Top Vinyl Albums ». Une sensation mondiale instantanée, l’album s’est révélé être le premier album de Martinez n°1 en Australie, se classant également n°1 en Nouvelle-Zélande, n°2 au Royaume-Uni, n°3 au Canada et en Irlande, et dans le top 10 des charts en Allemagne, aux Pays-Bas, Belgique et Espagne.

PORTAILS comprend le tout nouveau single « EVIL » ainsi que les hits «VIDE” et “LA MORT», qui sont toutes deux entrées dans l’histoire en tant que premières chansons originales de Martinez à faire leurs débuts sur le Panneau d’affichage “Chaud 100.” “DEATH” est rejoint par une vidéo cinématographique d’accompagnement – réalisée, conçue et conçue par Martinez elle-même – qui occupe la première place du classement des “meilleurs clips musicaux” de YouTube et compte désormais plus de 31M vues officielles. La chanson a été dévoilée pour la première fois avec une série de clips étranges révélant la renaissance du personnage de Martinez, « Cry Baby », déclenchant rapidement une frénésie de théories et rassemblant des voix. 115M opinions sur tous les réseaux sociaux. Le morceau et son visuel compagnon convaincant ont reçu les éloges de personnalités comme Panneau d’affichagequi a déliré : «L’auteur pop avant-gardiste crée des mondes audacieux et expansifs avec chaque projet… Même si le morceau dramatique de cinq minutes peut être lié à son réveil artistique, la batterie cinétique et les éléments électroniques donneront également aux auditeurs le sentiment de renaître.»

Martinez s’est récemment associé à la société de parfumerie Flower Shop Perfumes Co. pour lancer une nouvelle collection de quatre parfums, Portails Parfums. Avec des préventes lancées à 11h00 le 1er novembre, les parfums destinés directement au consommateur se sont complètement vendus tard le lendemain soir, en moins de 48 heures. Portails Parfumsfait suite au premier parfum à succès de Martinez en 2016, Cry Baby Parfum Lait, qui s’est rapidement épuisé et est désormais disponible uniquement sur les plateformes de revendeurs jusqu’à 2 000 $ la bouteille. En collaboration avec les parfumeurs IFF Natasha Côté, Patty Hidalgo et Laurent Le Guernec, Martinez a été profondément impliqué dans tous les aspects du développement de la nouvelle collection de parfums. Un peu comme Cry Baby Parfum Laitqui est arrivé emballé de manière créative dans une réplique de biberon vintage, Portails Parfums est présenté dans une superbe bouteille sculptée d’art d’une hauteur d’un pied, avec une tête de créature aux nombreux yeux qui s’ouvre comme une poupée gigogne pour révéler quatre flacons en verre à l’intérieur. Transportant celui qui le porte dans différents mondes avec juste un petit spritz, chaque parfum unique est conçu pour refléter les quatre éléments classiques : Eau d’intuition, Air de clarté, Passion ardenteet Abondance terrestre. Portails Parfums est disponible sous forme d’un coffret de quatre parfums, 60 ml au total (15 ml chacun des quatre parfums) en spray Eau de Parfum. Des flacons de recharge individuels (15 ml) et des flacons pleine grandeur (50 ml chacun) en Eau de Parfum suivront en 2024. Portails Parfums la collection de parfums servira de base à d’autres Portails produits, y compris une large collection de bougies parfumées. Pour être informé d’un réassort et autres lancements de produits visitez PortailsParfums.com.

MÉLANIE MARTINEZ

LA TOURNÉE DES PORTAILS 2023-2024

NOVEMBRE 2023

9 – Londres, Royaume-Uni – OVO Arena Wembley

10 – Wolverhampton, Royaume-Uni – The Halls Wolverhampton

13 – Manchester, Royaume-Uni – O2 Apollo Manchester

14 – Manchester, Royaume-Uni – O2 Apollo Manchester

15 – Glasgow, Royaume-Uni – OVO Hydro

17 – Dublin, Irlande – 3Arena

19 – Bruxelles, Belgique – Forest National

20 – Amsterdam, Pays-Bas – AFAS Live

22 – Varsovie, Pologne – COS Torwar

23 – Berlin, Allemagne – Verti Music Hall

24 – Düsseldorf, Allemagne – Mitsubishi Electric Halle

26 – Paris, France – Zénith Paris – La Villette

28 – Madrid, Espagne – Centre WiZink

30 – Lisbonne, Portugal – Sagres Campo Pequeno

JANVIER 2024

19 – Tokyo, Japon – Fosse Toyosu

21 – Séoul, Corée du Sud – KBS Arena

23 – Manille, Philippines – World Trade Center Hall A

25 – Singapour, Singapour – Singapore Expo

28 – Auckland, Nouvelle-Zélande – Spark Arena

30 – Sydney, Australie – Aware Super Theatre

FÉVRIER 2024

2 – Brisbane, Australie – Riverstage

5 – Melbourne, Australie – Margaret Court Arena

6 – Melbourne, Australie – Margaret Court Arena

***LA TOURNÉE DE LA TRILOGIE 2024***

(NOUVELLEMENT ANNONCÉ)

MAI 2024

10 – Seattle, Washington – Climate Pledge Arena

12 – Oakland, Californie – Oakland Arena

14 – Palm Desert, Californie – Acrisure Arena à Greater Palm Springs

15 – Inglewood, Californie – Forum Kia

17 – Las Vegas, Nevada – MGM Grand Garden Arena

18 – Salt Lake City, UT – Delta Center

21 – Denver, Colorado – Ball Arena

23 – Houston, Texas – Toyota Center

24 – Austin, Texas – Moody Center

25 – Dallas, Texas – American Airlines Center

28 – Duluth, Géorgie – Gas South Arena

29 – Orlando, Floride – Amway Center

31 – Raleigh, Caroline du Nord – PNC Arena

JUIN 2024

1 – Baltimore, Maryland – CFG Bank Arena

3 – Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center

5 – New York, New York – Madison Square Garden

7 – Boston, MA – TD Garden

9 – Toronto, ON – Aréna Banque Scotia

11 – Minneapolis, Minnesota – Target Center

13 – Columbus, Ohio – Nationwide Arena

14 – Détroit, MI – Little Caesars Arena

