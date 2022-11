Melanie Martin rend hommage à Aaron Carter avec des films familiaux de leur fils Mopays.com

Voir la galerie





“Là [are] tant de pensées dans ma tête en ce moment, ” Aaron Carterest la fiancée, Mélanie Martina écrit le 8 novembre tout en partageant une série de clips d’elle avec le défunt chanteur, dont un avec leur fils d’un an, Prince. Aaron, 34 ans, est décédé le 5 novembre après avoir été retrouvé inconscient chez lui, et son ancienne fiancée était encore sous le choc d’une perte aussi tragique et soudaine. « Mon [fiancé] tellement et j’espère que vous pourrez voir dans certaines vidéos combien de lumière il a apporté à une pièce », a écrit Martin. “Mon amour, tu as été retiré trop tôt du monde.”

Les vidéos personnelles montraient Melanie et Aaron se livrant à un PDA, faisant des gaffes, élevant leur nouveau-né et profitant de leur vie ensemble. “Ce sont de grands moments sains que nous avons passés ensemble, et je les chérirai pour toujours”, a écrit Melanie. “Dieu n’a fait que l’un d’entre vous, et j’ai eu la chance d’avoir rencontré l’amour de ma vie. Il n’y a personne avec qui je serai de nouveau. Je t’ai toujours dit que tu étais le seul pour moi pour la vie. Je ne suis pas prêt à te laisser partir, mais Dieu a décidé qu’il voulait te montrer un meilleur endroit. [broken heart emoji]. RIP, mon bébé d’amour.

Melanie a été vue en train de pleurer devant la maison d’Aaron le jour où il a été retrouvé inconscient dans une baignoire vers 11 heures. Deux personnes ont réconforté Melanie alors qu’elle pleurait sur la perte. Quelques jours plus tard, elle a commencé à commémorer son amour. “Je t’aime au-delà de toute mesure. Tu es mon âme sœur, le père de mon enfant, tout mon monde. Je ne sais pas comment je vais continuer sans toi, mon amour. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Ma vie ne sera plus jamais la même sans toi », a-t-elle écrit le 7 novembre dans le premier de nombreux hommages Instagram. Plus tard dans la journée, elle a posté une histoire IG où elle a dit qu’elle « ne peut pas s’asseoir seule dans un lit. Je ne peux pas dormir de cette façon. Comment puis-je dormir ?

Aaron et Melanie ont commencé à se fréquenter en janvier 2020. Six mois après le début de l’année, ils ont annoncé leurs fiançailles. Leur fils, le prince Lyrik, est né en novembre 2021. Bien que leur amour ait été intense, il n’a pas été sans hauts et ses bas. Quelques jours après la naissance de leur fils, Aaron a posté que lui et Melanie avaient « décidé de se séparer », mais ils se sont réconciliés avant sa mort.

En tant que frère cadet de Nick Carter de la Garçons de la rue, Aaron a eu une rivalité fraternelle personnelle et professionnelle tout au long de sa courte vie. Cependant, un représentant d’Aaron a déclaré HollywoodLa Vie que les deux avaient arrangé les choses avant la mort d’Aaron.