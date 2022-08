Melanie Lynskey, star des “Gilets jaunes”, parle de sa honte corporelle pendant le film “Coyote Ugly”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Melanie Lynskey a rejoint ses collègues co-stars de “Yellowjackets” pour une nouvelle interview où l’actrice a parlé de la honte corporelle qu’elle a subie au début de sa carrière lors du tournage de “Coyote Ugly”.

Lynskey a joué Gloria dans la comédie de 2000 sur un auteur-compositeur Violet Sanford (joué par Piper Perabo) qui obtient un emploi dans un bar de New York tenu par des femmes.

Tawny Cypress, Juliette Lewis et Christina Ricci étaient les autres participantes à l’interview avec Le journaliste hollywoodien où Lynskey a parlé de son expérience de tournage de “Coyote Ugly”.

Lorsqu’elle a décrit le début de sa carrière en jouant la “meilleure amie de Jersey” dans “Ugly Coyote”, elle a déclaré au point de vente. “J’étais déjà affamé et aussi mince que je pouvais l’être pour ce corps, et j’étais encore une (taille) quatre.”

Lynskey a poursuivi et a déclaré: “C’étaient déjà des gens qui me mettaient beaucoup de Spanx dans les essayages de garde-robe et étaient très déçus quand ils m’ont vu, le créateur de costumes disant:” Personne ne m’a dit qu’il y aurait des filles comme toi. Des commentaires vraiment intenses sur mon physique, mon corps, les gens qui me maquillent et qui me disent : “Je vais juste t’aider en te donnant un peu plus de mâchoire et tout ça.”

Lynskey a déclaré que pendant qu’elle travaillait sur le film, les commentaires étaient constamment “tu n’es pas belle”. Elle a parlé de la difficulté d’entendre les choses qu’elle faisait quand elle était au début de la vingtaine.

Peu de temps après la publication de l’article, Lynskey est allé sur Twitter pour remettre les pendules à l’heure sur les déclarations qu’elle a faites lors de l’interview.

“Je vois que c’est devenu un titre, alors s’il vous plaît, laissez-moi clarifier certaines choses ! La costumière qui a initialement travaillé sur ‘Coyote Ugly’ est partie pour une raison quelconque, et une charmante femme gentille nommée Marlene Stewart a pris le relais et elle était GÉNIAL. La première personne était méchante, la personne créditée ne l’était pas”, a-t-elle tweeté mercredi.

“Et ma réponse était une sorte de fouillis – j’ai eu des expériences avec des maquilleurs proposant d’aider mon visage à mieux paraître, mais cela ne s’est pas produit sur Coyote Ugly. L’équipe de coiffure et de maquillage était incroyable et si gentille et parmi les meilleures que j’aie jamais vues travaillé avec.”

“Désolé pour la confusion que j’ai pu causer – si jamais je parle d’une mauvaise expérience que j’ai eue, je fais très attention à ce que les gens ne soient pas en mesure d’identifier qui a fait ces choses car je ne fais pas honte publiquement aux gens. Je parlerai de mes expériences sans inclure cela”, a-t-elle conclu sur Twitter.

Lynskey a fait face à ce genre de commentaires des années plus tard dans sa carrière. Elle a dit auparavant Pierre roulante que pendant le tournage de “Yellowjackets”, elle a eu une conversation similaire avec un membre de l’équipe.

“Ils me demandaient : ‘Qu’est-ce que tu comptes faire ?’ Lynskey a rappelé. “Je suis sûr que les producteurs te trouveront un entraîneur. Ils aimeraient t’aider avec ça.”

La première saison de “Yellowjackets” est terminée et une deuxième saison de l’émission télévisée Showtime sera de retour pour une deuxième saison.