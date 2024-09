Melanie Hamrick, la petite amie de Mick Jagger, parle de leur différence d’âge de 44 ans

La petite amie de Mick Jagger, Melanie Hamrick, ne s’inquiète pas de la différence d’âge de 44 ans entre le couple.

« Je n’y pense pas », a déclaré Hamrick, 37 ans, dans une interview avec Le Sunday Times publié le 22 septembre.

« Tout le monde a son opinion », a ajouté l’ancienne ballerine professionnelle. « Si vous pensez à l’opinion des autres, peu importe où vous en êtes dans la vie, vous aurez toujours un problème et vous l’analyserez. »

Mélanie Hamrick et Mick Jagger. Melhamrick/Instagram

Mick Jagger et Melanie Hamrick aux Jeux olympiques de Paris 2024. Getty Images

« Je me suis mis des œillères. Suis-je heureux ? Oui. Les gens de ma vie sont-ils heureux ? Oui. Est-ce que je fais du mal à quelqu’un ? Non. D’accord, ils peuvent s’occuper de leurs affaires », a déclaré Hamrick.

Jagger, 81 ans, a rencontré sa petite amie actuelle en février 2014 lors d’un concert des Rolling Stones à Tokyo. Hamrick, alors âgé de 26 ans, a obtenu des billets pour le spectacle en tant que danseur de l’American Ballet Theatre.

Mélanie Hamrick et Mick Jagger. Melhamrick/Instagram

Hamrick se souvient que Jagger l’avait saluée avec un poing levé lorsqu’ils se sont rencontrés dans les coulisses.

Le mois suivant, la petite amie de Jagger depuis 13 ans, la créatrice de mode L’Wren Scott, se suicida. Jagger commença à sortir avec Hamrick cet été-là.

Hamrick a déclaré au Sunday Times qu’elle n’avait pas été impressionnée par Jagger au début de leur relation.

« Les danseurs de ballet rencontrent certaines des plus grandes stars et se demandent : « Qui es-tu ? » Parce que pour nous, les danseurs de ballet sont des dieux. C’est eux qu’on étudie et qu’on admire. On est vraiment dans son monde », a-t-elle expliqué.

Mick Jagger et Mélanie Hamrick. Melhamrick/Instagram

L’interview a également révélé que le couple partage son temps entre une maison de ville louée à New York et un château sur la Loire en France, où leur fils Deveraux, 7 ans, va à l’école.

« Mick ne peut pas rester sur place et moi aussi », a déclaré Hamrick. « Je dis : « Je veux rester sur place ». Puis, au bout de deux semaines, je me dis : « Où allons-nous ? » »

Melanie Hamrick lors du lancement de son livre à New York le 20 août 2024. Janet Mayer/Shutterstock

Jagger et Hamrick a accueilli Deveraux en 2016.

« Le fils de Melanie Hamrick et Mick Jagger est né aujourd’hui à New York et ils sont tous les deux ravis », a déclaré un représentant du couple dans un communiqué à l’époque. « Mick était à l’hôpital pour l’arrivée. La mère et le bébé se portent bien et nous demandons aux médias de respecter leur vie privée en ce moment. »

Jagger a eu huit enfants au total : sa fille Karis, 53 ans, avec l’actrice Marsha Hunt ; Jade, 52 ans, avec son ex-femme Bianca Jagger ; ses fils James, 39 ans, et Gabriel, 26 ans, et ses filles Elizabeth, 40 ans, et Georgia May, 32 ans, avec son ex-femme Jerry Hall ; et son fils Lucas, 25 ans, avec Luciana Gimenez Morad.

Melanie Hamrick et Mick Jagger avec leur fils aux Jeux olympiques de Paris 2024. AP

L’année dernière, Jagger et Hamrick ont ​​déclenché des rumeurs de fiançailles lorsqu’elle a été vue portant ce qui s’est avéré être une bague de promesse.

« Je veux dire, je dois rire parce que Mick m’a donné la bague ? Oui. Est-ce pour ce doigt ? Oui », a-t-elle dit PERSONNES en juin 2023.

Melanie Hamrick et Mick Jagger lors d’un événement de l’American Ballet Theater en juin 2023. Getty Images

« Mais sommes-nous comme des adolescents excités qui se donnent mutuellement… Dans mon esprit, c’est une bague de promesse. Nous serons immatures et appellerons cela une bague de promesse », a ajouté Hamrick.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se voyait épouser Jagger, Hamrick a répondu : « Je ne sais pas. Je suis plutôt du genre à vivre l’instant présent, alors qui sait ? »