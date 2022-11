Melanie Griffith partage une douce photo avec sa mère Tippi Hedren, 92 ans: “Merci que ma mère soit toujours là avec nous”

Melanie Griffith a exprimé sa gratitude pour sa mère Tippi Hedren avec une douce publication Instagram après le week-end de vacances de Thanksgiving.

Lundi, l’actrice de 65 ans a partagé une photo sur laquelle on la voyait serrer dans ses bras la star de “Marnie”, âgée de 92 ans, alors que le couple rayonnait vers la caméra.

“Reconnaissant que ma mère soit toujours là avec nous”, a écrit Griffith sous-titré l’image réconfortante, ajoutant un emoji au cœur noir.

Le message touchant a rapidement reçu des commentaires élogieux de fans et de célébrités, dont Mario Lopez, Alicia Witt, Lisa Rinna et Olivia Harrison.

“De l’amour pour vous deux, mesdames”, a écrit l’ex-mari de Griffith, Antonio Banderas, en ajoutant deux émojis au cœur rouge.

En un clin d’œil, le duo mère-fille était blotti sur un canapé à imprimé léopard avec des coussins à rayures tigrées.

Hedren est un passionné de grands félins de longue date qui a sauvé des dizaines et des dizaines de félins en voie de disparition au fil des ans.

Elle a d’abord travaillé avec des lions, des tigres et d’autres grands félins dans le film “Roar” de 1981, qui a été décrit comme l’un des films les plus dangereux jamais réalisés.

En 1983, Hedren a fondé la Roar Foundation à but non lucratif et a créé le sanctuaire Shambala Preserve à Acton, en Californie, pour abriter 100 lions et autres grands félins qui figuraient dans le film.

Lors d’une apparition en 2020 dans “The Graham Norton Show”, la petite-fille de Hedren, Dakota Johnson, a confirmé que l’actrice de “The Birds” vivait toujours avec plusieurs grands félins à Shambala.

“Elle a 13 ou 14 lions et tigres. Il y avait environ 60 chats et maintenant il n’y en a plus qu’un couple”, a déclaré Johnson, 33 ans.

L’actrice de “50 Shades of Grey” est la fille de Griffith et Don Johnson, 72 ans. Le nominé aux Oscars et l’alun de “Miami Vice” se sont mariés pendant six mois en 1976. Ils se sont à nouveau mariés en 1989 mais ont divorcé. en 1994.

Griffith partage également son fils Alexander, 37 ans, avec son ex-mari Steven Bauer, 65 ans, avec qui elle a été mariée de 1981 à 1989.

L’actrice de “Working Girl” et Banderas, 62 ans, sont parents d’une fille Stella, 26 ans. L’ancien couple s’est séparé après 18 ans de mariage en 2015.

Griffith reste en bons termes avec tous ses ex-conjoints. En 2018, elle a déclaré au magazine InStyle : “Tous mes maris, mes trois maris – je les aime tous tellement, et nous sommes tous très proches.”

Johnson et sa femme Kelly Phleger ont été inclus dans un carrousel de photos des célébrations de Thanksgiving de Griffith qu’elle a partagées lundi.

“Un tas de moments en famille”, a-t-elle légendé le diaporama. “Je suis reconnaissant pour chacun d’eux. Des rires, des souvenirs et de l’amour.”