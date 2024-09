Melanie Griffith et sa fille Stella Banderas promènent leurs chiens

Melanie Griffith a été aperçue avec sa fille Stella Banderas lors d’une rare sortie à Los Angeles vendredi.

Le duo mère-fille s’est jumelé alors qu’elles promenaient leurs chiens et faisaient du shopping au Larchmont Beauty Center.

Griffith, qui partage Stella avec son ex Antonio Banderas, portait un jean déchiré délavé clair et une chemise noire à manches longues à col en V. Elle portait des accessoires entièrement noirs, notamment des gants à doigts ouverts, des lunettes de soleil, un sac à main et des baskets.

L’actrice Melanie Griffith et sa fille Stella Banderas ont promené leurs chiens lors d’une rare sortie à Los Angeles vendredi, comme le montre l’instantané ci-dessus. TheImageDirect.com

Elles portaient des jeans et des hauts noirs, ainsi que des lunettes de soleil et des chaussures noires. TheImageDirect.com

Elle a relevé ses cheveux blond clair en chignon et a complété son look avec un simple collier.

Stella, 27 ans, a opté pour un jean large délavé foncé et un t-shirt noir avec un pull gris porté sur ses épaules. Elle a ajouté des ballerines Mary Jane noires et des lunettes de soleil pour compléter son look simple.

Leur sortie commune a eu lieu exactement un mois après que Stella ait révélé qu’elle s’était fiancée à son amour d’enfance, Alex Gruszynski.

Le duo mère-fille, vu en train de faire du shopping vendredi, s’est arrêté au Larchmont Beauty Center. TheImageDirect.com

Ils ont été photographiés rentrant chez eux avec leurs chiens et leurs sacs de courses roses et blancs. TheImageDirect.com

Griffith, 67 ans, était ravie par la nouvelle et a commenté : « Je vous aime tellement tous les deux !! Félicitations encore !!! » sur la publication Instagram de sa fille.

Elle a également partagé un diaporama de clichés montrant l’heureux couple juste après que Gruszynski lui ait posé sa question.

« Il a demandé… À genoux… elle a dit oui ♥️ Stella et Alex sont fiancés ♥️ », s’est exclamée la star de « Working Girl ».

Exactement un mois avant sa sortie avec sa célèbre mère, Banderas a annoncé qu’elle était fiancée à son amour d’enfance, Alex Gruszynski. Melanie Griffith/Instagram

Griffith a célébré cette nouvelle passionnante avec son propre message mettant en vedette le couple nouvellement fiancé. Stella Banderas Griffith/Instagram

« Leur histoire d’amour a commencé à l’école maternelle ! Un véritable amour, un amour profond ! Félicitations aux bien-aimés !!! ♥️💥♥️💫♥️. »

Stella n’est pas la seule personne de la célèbre famille dont la relation a récemment été sous les projecteurs.

Au cours de l’été, des rumeurs de rupture entre sa sœur aînée Dakota Johnson et Chris Martin ont circulé – bien que le représentant de la star de « Madame Web » ait confirmé à Page Six qu’elle était toujours « heureuse » avec le leader de Coldplay.

Banderas est le seul enfant de Griffith et de l’acteur Antonio Banderas. Melanie Griffith/Instagram

En plus de Stella, la star de « Something Wild » partage son fils Alexander Bauer avec son ex-mari Steven Bauer et sa fille Dakota Johnson et son beau-fils Jesse Johnson avec son ex Don Johnson. Getty Images

Stella est le seul enfant que Griffith partage avec Antonio.

Elle partage Dakota, 34 ans, avec son premier mari, Don Johnson, et son fils Alexander Bauer, 41 ans, avec son deuxième mari, Steven Bauer.

Elle était également la belle-mère de Jesse, 41 ans, lors de son premier mariage avec Don. Le couple est toujours en couple.