Melania Trump a récemment visité une école de Floride pour son fils Barron Trump alors que la première dame envisage la vie après que le président Donald Trump ait terminé son administration.

Une source a déclaré à Page Six que Melania avait visité l’école Pine Crest à Fort Lauderdale, à environ 40 minutes de Mar-a-Lago.

Les Trump auraient déjà changé leur discours officiel de New York à la Floride, où le président, Melania et Barron s’installeront une fois que le président élu Joe Biden sera inauguré en janvier.

Barron, 14 ans, sera transféré dans une école en Floride et ne terminera pas l’année à l’école épiscopale de St Andrew. Sa nouvelle école pourrait être Pine Crest, qui offrira aux Trump environ 35 150 $ par an pour les frais de scolarité.

Faites défiler vers le bas pour la vidéo

Melania Trump (au centre) a récemment visité une école de Floride pour son fils Barron Trump (à droite) alors que la première dame envisage la vie après que le président Donald Trump ait terminé son administration

Une source a déclaré à Page Six que Melania avait visité l’école Pine Crest (photo) à Fort Lauderdale, à environ 40 minutes de Mar-a-Lago

Ariana Grande, Bethenny Frankel et Kelsey Grammer sont des anciens de Pine Crest. Barron sera toujours en neuvième année lorsqu’il sera transféré dans une nouvelle école et Pine Crest serait un candidat.

Barron, 14 ans, sera transféré dans une école en Floride et ne terminera pas l’année à l’école épiscopale de St Andrew. Sa nouvelle école pourrait être Pine Crest (photo), qui offrira aux Atouts environ 35150 $ par an pour les frais de scolarité

Ariana Grande, Bethenny Frankel et Kelsey Grammer sont des anciens de Pine Crest. Barron sera toujours en neuvième année lorsqu’il sera transféré dans une nouvelle école.

Plus tôt ce mois-ci, une source a déclaré à People que Melania avait « cherché partout dans le comté de Palm Beach et dans le comté voisin de Broward pour trouver le bon endroit » pour Barron.

« Il existe plusieurs options, et ils décideront bientôt », a déclaré la source.

La première dame termine sa vie à Washington DC, fait un inventaire du mobilier et de l’art de Trump à la Maison Blanche, demande quel type de personnel et de budget elle obtient après le 20 janvier et réfléchit à son héritage.

« Elle veut juste rentrer chez elle », a déclaré une source proche de Melania à CNN la semaine dernière.

La première dame trie également les effets personnels de la famille Trump, décide de ce qui sera envoyé au penthouse de Trump Tower à New York, de ce qui ira à Mar-a-Lago et de ce qui sera stocké.

Des travaux de réparation sont en cours dans les quartiers privés du Trump à Mar-a-Lago pour se préparer à ce qu’il devienne la résidence permanente des Trump.

Interrogée sur ce que pense la première dame des rumeurs selon lesquelles le président pourrait annoncer une candidature pour 2024, la source a déclaré: « Cela pourrait ne pas se passer bien ».

Alors que Melania regarde après le jour de l’inauguration pour retrouver sa vie dans le monde civil, le président poursuit sa bataille pour rester à la Maison Blanche.

Il a régulièrement tweeté sur une «élection truquée» et une «fraude électorale».

Dimanche, le président a déclaré à l’animateur de Fox News, Brian Kilmeade, dans une interview diffusée dimanche matin: « Ce n’est pas fini ».

Il s’est dit préoccupé par le fait que les États-Unis «aient un président illégitime», comparant la fraude électorale présumée à des élections dans un «pays du tiers monde».

Pendant ce temps, Donald Trump poursuit sa bataille pour rester à la Maison Blanche et s’est joint à un effort de Je vous salue Marie au Texas pour renverser les résultats des élections. Il a dit à Brian Kilmeade de Fox que son combat électoral n’était pas terminé

Trump a déclaré que les démocrates locaux dans les États swing étaient en mesure de « déjouer » leurs homologues républicains pour truquer les élections pour Biden.

«Nous continuons et nous allons continuer à avancer. Nous avons de nombreux cas locaux », a-t-il poursuivi dans sa conversation avec Kilmeade filmé lors du match de football Army-Navy samedi.

Il a assuré que son équipe juridique avait suffisamment «prouvé» la fraude lors de l’élection.

« Nous l’avons prouvé, mais aucun juge n’a eu le courage, y compris la Cour suprême, j’en suis tellement déçu », a-t-il réprimandé.

Les commentaires de Trump à Kilmeade sont intervenus deux jours après que la Cour suprême, qui a une majorité conservatrice 6-3, a refusé d’entendre le procès lancé par le procureur général du Texas Ken Paxton pour annuler les résultats des élections.

Le procès visait à invalider les résultats de l’élection présidentielle dans quatre autres États.

Il a également été rapporté que Trump annoncerait une élection présidentielle en 2024 le même jour que Biden prêtera serment.

Melania, quant à elle, a adopté une approche différente. Elle parle rarement publiquement de l’élection et semble concentrée sur ses dernières fonctions de première dame.

La première dame était une militante réticente aux élections présidentielles de 2016 et 2020.

Elle a fait appel à Marcia Lee Kelly comme employée spéciale du gouvernement pour l’aider à quitter l’aile est.

Melania a demandé à Kelly de demander au personnel de l’aile ouest et du bureau de la gestion et du budget s’il y avait des fonds des contribuables alloués aux anciennes premières dames, a rapporté CNN.

Il n’y a pas de fonds des contribuables pour les anciennes premières dames, qui ne sont pas rémunérées pour leur poste mais qui ont des bureaux financés par les contribuables à la Maison Blanche.

La Première dame Melania Trump termine son mandat à la Maison Blanche; elle a dévoilé sa dernière série de décorations de vacances sur le thème de « l’Amérique la belle »

Melania a également annoncé l’achèvement du pavillon de tennis de la Maison Blanche la semaine dernière

L’achèvement du pavillon de tennis fait suite à l’autre projet de restauration de la première dame: la roseraie de la Maison Blanche

Elle peut continuer son initiative Be Best avec ses trois piliers que sont la gentillesse, la cyberintimidation et l’abus d’opioïdes, mais son programme post-Maison Blanche n’a pas encore émergé.

Il y a eu des rapports que Melania pourrait écrire un livre, mais au lieu d’un mémoire personnel, elle pourrait s’orienter vers un livre de table basse sur l’hospitalité ou le design.

Melania termine son séjour à la Maison Blanche avec l’investiture du nouveau président à 39 jours.

Elle a rejoint les Marines pour leur événement annuel Toys for Tots mardi. Elle a dévoilé sa dernière série de décorations de Noël sur le thème «America the Beautiful».

Et, lundi, elle a annoncé l’achèvement du nouveau pavillon de tennis de la Maison Blanche – un projet qu’elle a commencé en 2018 et qui fera partie de son héritage à la Maison Blanche.

Et il fait suite à l’autre grand projet de restauration de Melania: une rénovation de la roseraie de la Maison Blanche.

Maintenant, elle sélectionne le service officiel de la Chine Trump pour l’ajouter à la collection de la Maison Blanche.

Chaque administration depuis celle du président James Monroe a laissé un ensemble de porcelaine pour les futures premières familles à utiliser. La première dame choisit traditionnellement les couleurs et le motif des pièces.