Melania Trump : Séance photo de Melania Trump : Melania Trump dit qu’elle est fière de son travail de mannequin nue | Actualités du monde

Melania Trump s’est demandée pourquoi les médias avaient choisi de scruter son travail de mannequin nu qu’elle avait fait en tant que mannequin professionnel. C’était une vidéo promotionnelle pour ses mémoires à venir qu’elle a dévoilée mercredi, abordant son passé. « Pourquoi est-ce que je suis fière de mon travail de mannequin nu ? La question la plus urgente est de savoir pourquoi les médias ont choisi de scruter ma célébration de la forme humaine dans une séance photo de mode ? Ne sommes-nous plus capables d’apprécier la beauté du corps humain ? Tout au long de l’histoire, les maîtres artistes ont vénéré la forme humaine, suscitant des émotions et une admiration profondes. Nous devrions honorer notre corps et embrasser la tradition intemporelle d’utiliser l’art comme un puissant moyen d’expression de soi », a déclaré Melania dans une vidéo mettant en vedette des arts nus célèbres comme le David de Michel-Ange, les Baigneuses de Paul Cézanne et Lady Godiva de John Collier.Melania a posé nue à plusieurs reprises : une fois en 1995 pour un magazine français pour adultes, puis à nouveau dans le jet privé de Donald Trump pour le GQ britannique en 2000. Ces deux occasions ont eu lieu avant son mariage avec Donald Trump et bien avant qu’elle ne devienne la première dame.

Qu’a dit Trump à propos des séances photos nues de Melania ?

Les photos nues de Melania ont refait surface pendant la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. À l’époque, Donald Trump avait déclaré : « Melania était l’un des mannequins les plus célèbres et elle a participé à de nombreuses séances photos, notamment pour des couvertures et des magazines majeurs. Cette photo a été prise pour un magazine européen avant que je ne connaisse Melania. En Europe, les photos comme celle-ci sont très à la mode et courantes. »

Née en Slovénie, Melania Trump a travaillé comme mannequin dès l’âge de 18 ans. C’est grâce à son travail de mannequin qu’elle a pu émigrer aux États-Unis. Aux États-Unis, elle a continué à travailler comme mannequin à Manhattan, où elle a rencontré le magnat de l’immobilier de l’époque, Donald Trump, en 1998. Melania Trump l’a soutenu pendant sa campagne présidentielle de 2000 et ils se sont mariés en 2005. Leur fils Barron Trump est né l’année suivante.

Cette campagne électorale, Melania est au centre de la scène car beaucoup pensent que tout ne va pas bien entre Melania et Donald Trump et Melania ne veut pas que Donald Trump remporte l’élection car cela l’obligerait à déplacer sa base électorale de New York à Washington. Selon certaines informations, elle aurait déjà conclu un pacte avec Trump selon lequel elle ne deviendrait pas première dame à temps plein si Donald Trump gagnait.