Melania Trump se souvient que Donald avait flirté avec elle pour la première fois lors d’un rendez-vous avec une autre femme

Melania Trump a détaillé sa première rencontre avec son mari Donald Trump en ses nouveaux mémoires éponymesadmettant que l’homme politique avait un rendez-vous avec une autre femme lorsqu’il a commencé à flirter avec elle.

Dans le livre, Melania explique qu’elle était à une soirée de la Fashion Week en 1998 avec un ami lorsque l’ancien président les a approchés – alors qu’elle était accompagnée d’une « jolie femme blonde ».

« ‘Salut. Je m’appelle Donald Trump », a déclaré l’homme en arrivant à ma table. « Enchantée de vous rencontrer », se souvient Melania, selon un extrait obtenu par Variety.

Bien que la femme de 54 ans ait « reconnu le nom », elle ne savait rien de la star de « Celebrity Apprentice », qui « a tendu la main pour serrer la mienne ».

Melania Trump a partagé un aperçu de sa relation avec son mari Donald Trump dans ses mémoires. Getty Images

Le mannequin a raconté sa première rencontre avec l’homme d’affaires. via Getty Images

« Ses yeux se sont remplis de curiosité et d’intérêt et, saisissant l’occasion, il s’est assis à côté du mien et a entamé une conversation », a-t-elle écrit. « Il m’a posé des questions sur mon séjour à New York, sur ma maison slovène et sur mes voyages dans le monde. »

Bien qu’il ne s’agisse que d’une « brève rencontre », Melania a déclaré que le couple avait partagé « un moment de connexion » qui a fait « une impression durable ».

« Dès le début de notre conversation, j’ai été captivée par son charme et sa nature décontractée », a-t-elle écrit. « Il y avait tellement d’activités animées autour de nous, mais sa concentration intense sur notre interaction m’a donné l’impression d’être au centre de son monde. »

« C’était une rupture rafraîchissante avec les bavardages superficiels habituels, et je me suis retrouvé attiré par son énergie magnétique. »

Melania a déclaré que Donald l’avait approchée lors d’une fête alors qu’il assistait à l’événement avec une autre femme. PA

La beauté d’origine slovène ne savait pas grand-chose de Donald à l’époque. Getty Images

Cependant, elle « a d’abord rejeté [their] conversation comme de simples plaisanteries » puisque Donald, 78 ans, « était accompagné d’un beau rendez-vous » – jusqu’à ce qu’il ne l’était plus.

« Quand son compagnon est parti un instant, il m’a demandé mon numéro de téléphone », a-t-elle écrit.

Cependant, Melania a « poliment décliné sa demande », ce qui a laissé l’homme politique « un peu surpris ».

Au lieu de cela, le mannequin a demandé à Donald de lui donner son numéro, ce qu’il a volontiers obligé à une condition.

Melania a déclaré qu’elle était « captivée par son charme et sa nature décontractée ». Getty Images

Quand son rendez-vous s’est levé, Donald lui a demandé son numéro. AFP via Getty Images

« ‘Je vous donnerai mon numéro’, a-t-il dit, ‘si vous promettez de m’appeler’ », se souvient-elle.

La mère d’un enfant a poursuivi : « D’un geste de la main, Donald a appelé son garde du corps. Ses grosses épaules se penchèrent tandis qu’il l’écoutait, avant d’écrire discrètement un mot sur une élégante carte de visite. Donald a pris la carte et me l’a tendue.

Bien qu’on ne sache pas combien de temps il a fallu à Melania pour tenir sa promesse, le couple est sorti ensemble, s’est marié en 2005 et a accueilli leur fils, Barron Trump, un an plus tard.

Ailleurs dans le livre, l’ancienne première dame a partagé un aperçu de leur relation, admettant qu’elle ne « s’aligne pas sur toutes les décisions et opinions de Donald ».

Le couple s’est marié en 2005. Getty Images

Ils partagent un fils adolescent, Barron Trump. Jack Gruber / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Plus précisément, le mannequin a clairement indiqué qu’elle soutient pleinement les droits reproductifs des femmes et n’est pas d’accord avec celle de son mari position sur l’avortement.

« Il est impératif de garantir que les femmes aient l’autonomie pour décider de leur préférence en matière d’avoir des enfants, sur la base de leurs propres convictions, sans aucune intervention ou pression du gouvernement », a-t-elle écrit dans « Melania ».

« Pourquoi quelqu’un d’autre que la femme elle-même devrait-elle avoir le pouvoir de déterminer ce qu’elle fait de son propre corps ? a-t-elle ajouté. « Le droit fondamental d’une femme à la liberté individuelle, à sa propre vie, lui confère le pouvoir d’interrompre sa grossesse si elle le souhaite. »

Les mémoires de Melania ont également mis en lumière ses opinions divergentes de celles de Donald. Los Angeles Times via Getty Images

Le mannequin a révélé qu’elle était fortement en désaccord avec la position de son mari sur l’avortement. Getty Images

Elle a également apparemment critiqué la violente émeute du 6 janvier au Capitole.

« La couverture médiatique était choquante ; la violence dont nous avons été témoins était sans équivoque inacceptable », a-t-elle écrit.

« Même si j’ai reconnu que de nombreuses personnes ont estimé que l’élection avait été mal gérée et que le vice-président devrait interrompre le processus de confirmation, nous ne devons jamais recourir à la violence. »

« Melania » sort le mardi 8 octobre.