Melania Trump se souvient de sa mère comme d’un « rayon de lumière dans les jours les plus sombres ».

PALM BEACH, Floride — L’ancienne Première dame Melania Trump s’est souvenue jeudi de sa mère comme d’un « rayon de lumière dans les jours les plus sombres » lors d’un service funèbre dans une église non loin du domaine familial de Mar-a-Lago.

L’ancienne première dame a déclaré qu’elle trouvait toujours la paix en présence de sa mère, Amalija Knavs, 78 ans, et que sa mère était toujours là pour l’écouter.

“En sa présence, le monde semblait scintiller d’éclat et de joie”, a déclaré Melania Trump lors d’un éloge funèbre alors que son mari, l’ancien président Donald Trump, était assis à proximité. “Notre lien était incassable.”

L’ancienne première dame a déclaré que sa mère célébrait les triomphes de sa famille et les soutenait dans les moments difficiles. Elle a dit qu’elle se souviendrait des rires qui accompagnaient les voyages avec sa mère, son père et sa sœur et des « conversations qui se déroulaient sans effort avec grâce et charme ».

“Repose en paix ma mère bien-aimée”, a déclaré Melania Trump avant de quitter la chaire.

Elle s’est ensuite placée devant le cercueil de sa mère, a posé ses doigts sur ses lèvres et les a placés sur le cercueil.

Parmi les invités arrivés avant le début du service privé pour les Knavs à l’église épiscopale de Bethesda-by-the-Sea se trouvaient deux des enfants de Donald Trump issus de mariages précédents, Tiffany Trump et Ivanka Trump ; le mari d’Ivanka Trump, Jared Kushner ; et les sénateurs républicains américains Rick Scott de Floride et Lindsey Graham de Caroline du Sud.

C’est dans cette église que Trump et sa femme se sont mariés en 2005. Knavs est décédé le 9 janvier à Miami des suites d’une maladie non révélée.

En milieu de matinée, un corbillard s’est arrêté devant l’église suivi d’un SUV transportant l’ancien président et la première dame et deux autres véhicules avec leurs services secrets. Vêtus d’une robe noire et de lunettes de soleil, Melania Trump et son père, Viktor Knavs, ont mené un cortège jusqu’à l’église, suivis de l’ancien président et de leur fils, Barron.

Ils ont ensuite attendu sur les marches de l’église pendant que le cercueil était retiré du corbillard et transporté dans l’église.

Après le service, un prêtre a agité une urne d’encens et un homme a brandi une croix pendant que le cercueil était transporté hors de l’église, suivi de Melania Trump et de son père, puis de Donald Trump et de leur fils, Barron.

Après que le cercueil ait été placé dans le corbillard, l’ancien président et la première dame ont échangé des plaisanteries avec le prêtre. Donald Trump a conduit sa femme vers un SUV avec son père, puis il est monté dans un véhicule séparé.

Pendant la présidence Trump, la mère de la première dame vivait à New York avec son père et apparaissait occasionnellement à la Maison Blanche. Amalija Knavs était présente à une cérémonie en 2018 au cours de laquelle la première dame a lancé sa campagne de sensibilisation du public « Be Best » pour aider les enfants.

Les Knavs ont élevé Melania, née Melanija, et sa sœur aînée, Ines, dans la ville industrielle rurale de Sevnica, alors que la Slovénie était sous régime communiste au sein de la Yougoslavie. Amalija Knavs était ouvrière du textile et femme au foyer, tandis que son mari travaillait comme chauffeur avant de devenir concessionnaire automobile.

L’ancienne première dame, 53 ans, a fréquenté le lycée de la capitale slovène, Ljubljana, et a changé son nom pour Melania Knauss lorsqu’elle a commencé à devenir mannequin. Elle s’installe à New York en 1996 et rencontre Trump en 1998.

Elle a parrainé l’immigration de ses parents aux États-Unis, et ils sont devenus citoyens d’un palais de justice de New York en 2018, alors que Trump était président.

Leur avocat a déclaré à l’époque qu’ils avaient demandé la citoyenneté par eux-mêmes et qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun traitement spécial.

Donald Trump a passé mardi et mercredi à assister à un procès en diffamation à New York pour déterminer combien il doit à l’ancienne chroniqueuse E. Jean Carroll pour l’avoir publiquement dénigrée après qu’elle l’ait accusé de viol. Les avocats de Trump avaient demandé au juge de retarder le procès d’une journée pour lui permettre d’assister aux funérailles, mais cette demande a été rejetée. Trump a choisi de sauter l’audience de jeudi plutôt que de manquer les funérailles ou de les déplacer à vendredi, alors que le procès n’est pas prévu.

L’écrivain d’Associated Press Mike Schneider à Orlando, en Floride, a contribué à ce rapport.