La Première dame Melania Trump a rompu son silence lors de la prise d’assaut mercredi du Capitole américain par une foule d’émeutiers pro-Trump avec une déclaration se défendant contre ce qu’elle a qualifié de « potins salaces », tout en acceptant apparemment les résultats des élections.

Dans une longue déclaration intitulée «Our Path Forward» publiée lundi matin sur le site officiel de la Maison Blanche, Trump, 50 ans, a dénoncé la violence et exhorté les Américains à «s’élever au-dessus de ce qui nous divise». Elle a déclaré que son « cœur allait » à la fois aux policiers du Capitole et aux émeutiers pro-Trump qui sont morts à l’émeute ou à la suite de celle-ci: « Ashli ​​Babbit, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland et les policiers du Capitole, Brian Sicknick et Howard Liebengood.

«Je prie pour le confort et la force de leur famille pendant cette période difficile», a-t-elle déclaré.

La première dame a également profité de l’occasion pour critiquer «les commérages salaces, les attaques personnelles injustifiées et les fausses accusations trompeuses contre moi» liées aux émeutes. Elle n’est pas entrée dans les détails, bien que CNN ait rapporté au cours du week-end que la première dame avait supervisé une séance photo à la Maison Blanche pendant que les émeutiers prenaient d’assaut le Capitole.

« Je suis déçu et découragé par ce qui s’est passé la semaine dernière », a déclaré Trump. «Je trouve honteux que, autour de ces événements tragiques, il y ait eu des potins salaces, des attaques personnelles injustifiées et de fausses accusations trompeuses contre moi – de la part de personnes qui cherchent à être pertinentes et qui ont un programme. Cette fois, il s’agit uniquement de guérir notre pays et ses citoyens. Il ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. «

Lundi marque la première fois que la première dame a parlé des émeutes, après la démission de son chef de cabinet, Stephanie Grisham, mercredi. CNN a rapporté que le départ de Grisham était « en grande partie » dû aux événements de mercredi.

Mercredi, la Chambre et le Sénat étaient en train de compter officiellement les votes du collège électoral, alors que certains républicains pro-Trump ont contesté les résultats dans un effort futile pour inverser l’élection présidentielle de 2020 que Trump a perdue et que le démocrate Joe Biden a remportée.

Une fois que les émeutiers ont été évacués du bâtiment et que celui-ci a été sécurisé, les sénateurs et les représentants se sont réunis de nouveau mercredi soir pour reprendre le décompte.

Trump a poursuivi en notant qu’elle était « fière » de la « liberté du pays d’exprimer ses points de vue sans persécution » et qu’elle trouvait « inspirante » tant de « personnes » ont trouvé une passion et un enthousiasme à participer à des élections « , mais ont imploré » les gens d’arrêter la violence, ne jamais faire d’hypothèses fondées sur la couleur de la peau d’une personne ou utiliser des idéologies politiques différentes comme base d’agression et de méchanceté. «

Elle a également condamné les violentes manifestations de juin à la suite des manifestations nationales de protestation après la mort de George Floyd.

« Notre nation doit guérir de manière civile. Ne vous y trompez pas, je condamne absolument la violence qui s’est produite au Capitole de notre nation », a déclaré Trump. « La violence n’est jamais acceptable. »

Un ton de départ vers la fin de la déclaration de Trump a suggéré une acceptation des résultats des élections. Son mari a reconnu la victoire du président élu Joe Biden quelques jours après les émeutes au milieu des critiques croissantes.

« Cela a été l’honneur de ma vie d’être votre Première Dame », a conclu Trump lundi. «Je tiens à remercier les millions d’Américains qui ont soutenu mon mari et moi au cours des 4 dernières années et ont montré l’incroyable impact de l’esprit américain. Je vous remercie tous de m’avoir permis de vous servir sur des plateformes qui me sont chères. plus important encore, je demande la guérison, la grâce, la compréhension et la paix pour notre grande Nation. »

