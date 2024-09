Melania Trump révèle la situation de vie de son fils Barron Trump à l’université

L’ancienne première dame Melania Trump dévoile son fils Barron TrumpLa situation de vie universitaire de, a déclaré qu’il restait dans la famille depuis longtemps Tour Trump résidence sur la Cinquième Avenue, alors qu’il fréquentait Université de New Yorkajoutant que c’était sa décision de « vivre dans sa maison ».

« Je ne peux pas dire que je suis un nid vide. Je ne ressens pas cela. C’était sa décision de venir ici, qu’il voulait être à New York, étudier à New York et vivre chez lui, et je respecte cela, a déclaré Melania Trump dans une interview avec Ainsley Earhardt de Fox & Friends, diffusée jeudi. .

Cet arrangement signifie probablement que le jeune étudiant faisait le court voyage vers le sud jusqu’au campus de Greenwich Village de NYU pour ses cours, a rapporté le HuffPost.

« Il apprécie ses années à l’université », a déclaré Melania, parlant avec tendresse de l’expérience universitaire de son fils. « J’espère qu’il vivra une expérience formidable car sa vie est très différente de celle de n’importe quel autre enfant de 18 ou 19 ans », a-t-elle ajouté.

Elle a en outre salué « la force, son intelligence, ses connaissances, sa gentillesse » de son fils. Au cours de l’interview, Melania a également haussé les sourcils en décrivant son mari comme un « père de famille ».

Barron Trump est le plus jeune fils de l’ancien président Donald Trump et son unique enfant avec Melania Trump, diplômé de l’Oxbridge Academy de West Palm Beach, en Floride, en mai avant de commencer ses études à la Stern School of Business de NYU début septembre.

L’ancien président américain Donald Trump, ancien élève de l’Université de Pennsylvanie, a récemment confirmé que son fils avait choisi de fréquenter l’Université de New York (NYU). Trois de ses quatre autres enfants ont également fréquenté l’Université de Pennsylvanie.

« C’est un gars très intelligent et il ira à la Stern Business School, qui est une excellente école à NYU », a déclaré le candidat républicain au Daily Mail.

« C’est un enfant de très grandes aptitudes, mais ce n’est plus un enfant. Il vient de passer à quelque chose qui va au-delà de l’enfance », a-t-il ajouté.