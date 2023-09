Melania Trump « renégocie tranquillement le contrat de mariage » – médias

L’ancienne première dame des États-Unis cherche à assurer son avenir financier et celui de son fils Barron, selon des informations

L’ancienne première dame des États-Unis, Melania Trump, aurait « tranquillement » a renégocié son accord de mariage prénuptial avec son mari Donald Trump alors que les problèmes juridiques de l’ex-président continuent de s’accumuler, selon un article d’un média américain.

Melania Trump, qui fait profil bas depuis que Joe Biden a succédé à son mari à la présidence des États-Unis en janvier 2021, a modifié son accord de mariage afin d’assurer son propre avenir financier, ainsi que celui de leur fils Barron Trump, 17 ans. le New York Post a rapporté plus tôt cette semaine, citant des sources anonymes.

Ce rapport intervient quelques jours seulement après qu’un juge de New York a jugé que Donald Trump avait commis une fraude immobilière généralisée et prolongée – y compris lorsqu’il était président – ​​en gonflant artificiellement la valeur de ses avoirs de plusieurs milliards de dollars.

« C’est au moins la troisième fois que Melania renégocie les termes de son accord de mariage », a déclaré une source au New York Post. « Melania est très soucieuse de maintenir et d’accroître une confiance substantielle envers leur fils, Barron. »

Le rapport ajoute que l’équipe juridique de Melania Trump a entamé des négociations avec les représentants de Donald Trump l’année dernière, à peu près au moment où l’ancien président commençait à signaler qu’il se préparait à lancer une tentative pour reconquérir la Maison Blanche lors de l’élection présidentielle de 2024.

En savoir plus L’ancienne avocate de Melania Trump remporte l’élection présidentielle

Donald Trump a ensuite été confronté à toute une série de problèmes juridiques, notamment quatre inculpations pénales et une possible peine d’emprisonnement. Il nie toutes les allégations d’actes répréhensibles.

« Ce n’est pas qu’elle a menacé de le quitter », » a déclaré la source du New York Post. « Je sais qu’elle voulait que cela lui fournisse plus d’argent et aussi, d’après ce que j’ai compris, il y a au minimum un montant spécifique que Barron est censé obtenir. »

Outre l’affaire de fraude immobilière à New York, Donald Trump est également confronté à une myriade de problèmes juridiques. Il aurait versé illégalement de l’argent à une actrice de films pour adultes et aurait délibérément mal géré des documents gouvernementaux classifiés dans sa propriété de Floride. Il fait également face à des accusations liées à l’ingérence électorale dans l’État de Géorgie.

Il a nié toutes les allégations d’illégalité et a déclaré cette semaine que l’affaire immobilière à New York était « anti-américain » et un « arnaque » conçu par ses opposants politiques pour avoir un impact sur sa campagne de retour à la Maison Blanche.

Vendredi, un allié de Donald Trump, l’observateur républicain du scrutin Scott Hall, a plaidé coupable de complot en vue d’interférer avec le processus de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Il devrait témoigner contre Trump lors d’une prochaine procédure judiciaire.