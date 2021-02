Melania Trump publie un message pour la Saint-Valentin sans mentionner son mari Donald

Melania Trump a marqué la Saint-Valentin avec un tweet rappelant comment elle a passé les vacances ces dernières années – mais n’a fait aucune mention de son mari Donald.

L’ancienne première dame s’est rendue sur Twitter dimanche pour partager trois photos d’elle-même en visite avec des enfants malades à l’auberge des enfants de l’Institut national de la santé.

« En ce #ValentinesDay, je pense aux enfants courageux et inspirants de @TheChildrensInn @NIH où j’ai visité ces dernières années », a-t-elle écrit.

«Leur envoyer de l’amour et de la force, aujourd’hui et tous les jours. #Joyeuse saint Valentin.’

Les utilisateurs de Twitter ont vite remarqué que Melania n’avait pas mentionné son mari de 15 ans dans le post à propos de vacances célébrant l’amour.

Melania a passé ses trois derniers jours de la Saint-Valentin à visiter The Children’s Inn à Bethesda, Maryland, où elle s’est jointe à divers projets d’art et d’artisanat avec les jeunes patients aux prises avec des maladies mortelles. Elle est photographiée lors de sa visite en 2020

Une autre photo montrait Melania saluant un jeune garçon dans le centre résidentiel en 2019

Une troisième photo montre la première visite de Melania à The Children’s Inn en 2018

Mais cette année est remarquablement différente, car elle et Donald s’installent après la présidence dans son complexe de golf de Mar-a-Lago en Floride.

Donald n’a rien pu publier pendant les vacances cette année après avoir été banni de la plupart des sites de médias sociaux à la suite de l’insurrection du Capitole le mois dernier.

Melania a annoncé vendredi l’ouverture officielle de son bureau post-Maison-Blanche, mais n’a pas révélé sur quels projets elle travaillera dans le cadre de la nouvelle initiative.

Elle a embauché trois membres de son personnel de la Maison Blanche pour l’aider à mettre en place le bureau, selon CNN.

Une source a déclaré à la publication qu’elle «espère ressusciter sa campagne Be Best» pour aider les enfants à faire face à l’intimidation en ligne.

Pendant ce temps, l’ancienne première dame aurait un rythme de vie tranquille depuis qu’elle a déménagé à Mar-a-Lago le mois dernier.

Plusieurs sources ont déclaré à CNN que Trump passait une grande partie de son temps dans les spas de jour.

« Elle va au spa, déjeune, va (à nouveau) au spa et dîne avec Donald sur le patio », a déclaré une personne familière avec l’ancienne Première Dame au réseau.

Une autre source a déclaré: « Il n’est pas inhabituel que Trump y passe plusieurs heures par jour [at the spa], profitant des bienfaits dont elle dispose, souvent deux fois par période de 24 heures, pour des massages, des soins des ongles, des soins du visage ou d’autres éléments du menu.

Les sources affirment toutes les deux que «l’ancienne première dame a pratiquement laissé Washington derrière elle, contrairement à son mari».

Melania serait également jalouse de l’attention que la nouvelle Première Dame Jill Biden reçoit, des sources affirmant qu’elle « déplore l’attention des médias sur son successeur ».

Jill a figuré aux côtés de son mari sur la couverture de People cette semaine et a accordé une interview au magazine Parents.

Elle a également fait l’objet de plusieurs profils élogieux, et a déjà donné plus d’une demi-douzaine de discours.

Vendredi, Jill est apparue aux côtés de son mari, le président Biden, pour ériger des pancartes en forme de cœur devant la Maison Blanche en l’honneur de la Saint-Valentin.

Selon un communiqué de presse de son bureau, la Saint-Valentin a toujours été l’une des vacances préférées de Jill Biden.

La femme de 69 ans s’est penchée avec le dossier de presse aux côtés de son mari et de leur chien de sauvetage alors qu’elle posait devant les panneaux.

Ils comportaient des mots tels que «gentillesse», «guérison», «courage» et «compassion».

L’ancien président Barack Obama et la première dame Michelle Obama ont également marqué dimanche la Saint-Valentin dans des publications sur les réseaux sociaux.

Barack a partagé un doux message à Michelle et à leurs filles Malia et Sasha sur Twitter, dans lequel il les a félicités pour avoir rendu « tout plus lumineux ».

«Bonne Saint-Valentin aux trois qui ne manquent jamais de me faire sourire», a écrit l’ancien président à côté d’une photo non datée de la famille.

«Votre lumière éblouissante rend tout plus lumineux.

Michelle a posté son propre message réconfortant deux minutes plus tard, accompagné d’une photo d’elle et de Barack entourés de lumières.

«Joyeuse Saint-Valentin, @barackobama!» elle a écrit. «La vie est toujours plus brillante quand je suis à vos côtés.

Barack Obama a publié dimanche un doux message pour la Saint-Valentin à son épouse Michelle et à ses filles Malia et Sasha sur les réseaux sociaux, disant qu’ils rendent « tout plus lumineux »