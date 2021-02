MELANIA Trump a ouvert son nouveau « bureau » en Floride le même jour que Jill Biden a décoré la pelouse de la Maison Blanche avec des cœurs de la Saint-Valentin.

L’ancienne première dame n’a pas encore parlé à son remplaçant à Washington DC, renonçant à une tradition de longue date, selon des rapports.

Elle a révélé sur Twitter: «Mme Melania Trump annonce l’ouverture du bureau de Melania Trump.

« Veuillez suivre ce compte pour les nouvelles et les mises à jour. »

Il n’y a pas eu d’autres tweets après la révélation du 12 février sur son «bureau».

Mais Melania a ravi les fans, dont certains ont répondu qu’ils « manquaient Donald».

Et une personne a tweeté: « Si c’est légitime, c’est à la traîne à un niveau épique! J’adore! Nous t’aimons Melania! »

L’annonce surprise a eu lieu le même jour que Jill Biden a fait décorer la pelouse nord de la Maison Blanche pour la Saint-Valentin, à Washington, DC

Les photos montrent des cœurs rouges, roses et blancs avec les mots unité, gentillesse, guérison, courage, compassion et – naturellement – amour.

Le bureau de la première dame a déclaré que les décorations étaient ses «messages surprise de la Saint-Valentin au pays».

On a dit aux journalistes: «Comme vous le savez peut-être, la Première Dame est connue pour son sens de l’humour, son amour des surprises et la célébration des traditions, en particulier avec sa famille.

«La Saint-Valentin a toujours été l’une de ses vacances préférées.

« Envoi de messages de guérison, d’unité, d’espoir et de compassion, c’est sa Saint-Valentin au pays. »

Melania est amère de la publicité positive entourant Jill depuis qu’elle et le président Joe Biden ont emménagé à la Maison Blanche, selon CNN et le Indépendant journal au Royaume-Uni.

Les atouts se sont installés à leur peluche Mar-a-Lago propriété à Palm Beach, Floride, depuis la perte de l’élection présidentielle de 2020.

Mais si les rapports récents sont corrects, alors que son mari a frappé le terrain de golf, Melania s’est installé dans une routine ennuyeuse au cours du mois dernier.

« Elle va au spa, déjeune, va (encore) au spa et dîne avec Donald sur le patio », a déclaré une source à CNN, ajoutant: « rincez et répétez. Tous les jours. »

Une deuxième source a révélé au diffuseur que Melania est connue pour visiter le spa deux fois par période de 24 heures, pour des massages, des soins des ongles ou des soins du visage.

Son « emploi du temps quotidien n’a rien à voir avec la politique », ajoute CNN.

Melania est également, selon les médias, «ignorant» le deuxième procès de destitution de l’ex-président.

Pourtant, Donald Trump « se sent plus heureux » depuis qu’il a quitté la Maison Blanche et se réjouit d’avoir été banni de Twitter, a déclaré son principal collaborateur.

Ancien stratège de campagne Jason Miller a déclaré que l’ex-président est « vraiment détendu » pour la première fois depuis des années, malgré la procès de destitution au Sénat.

« Le président était de très bonne humeur à son départ et il y a eu des moments très tendres avec sa famille », a déclaré Miller au Sunday Times britannique.

Miller a déclaré que l’ambiance à Mar-a-Lago continue d’être ensoleillée alors que l’ancien président joue au golf avec des amis et complote avec un cercle serré d’aides.

Le copain a également déclaré au journal: «Le président a dit qu’il se sentait plus heureux maintenant qu’il ne l’était depuis quelque temps.

«Il a dit que ne pas être sur les médias sociaux et ne pas être soumis à la chambre d’écho haineuse que les médias sociaux deviennent trop souvent, a en fait été une bonne chose.

«C’est quelque chose que la première dame a également soutenu. Elle a dit qu’elle adorait ça, qu’il était beaucoup plus heureux et qu’il s’amusait beaucoup plus.