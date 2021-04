L’ANCIENNE Première Dame Melania Trump a fait sa deuxième apparition publique en moins d’une semaine mercredi soir alors qu’elle dînait avec son mari Donald à Mar-a-Lago.

La dernière observation de Melania, 50 ans, marque la septième fois qu’elle est vue en public, ayant apparemment fui les feux de la rampe depuis son départ de la Maison Blanche en janvier.

Les Trump ont dîné à côté derrière une corde de velours rouge à Mar-a-Lago mercredi soir Crédit: Belle B Little / Facebook

La sécurité aurait été très stricte dans le club ce soir-là, car l’ancien premier couple ne voulait pas être dérangé pendant leur repas. Crédit: Belle B Little / Facebook

Des images du dîner intime du Trump ont été prises par les invités du complexe exclusif de Palm Beach, montrant le couple assis côte à côte à une table ronde en plein air, derrière une corde de sécurité rouge.

Melania portait une élégante robe sans manches pour l’occasion intime, tandis que son ancien mari président portait un costume bleu marine et une cravate rayée rouge et blanche.

L’un des invités qui a réussi à prendre des photos du couple a déclaré que la sécurité était « stricte » à l’intérieur du complexe tout au long de la soirée, Melania et Donald ne voulant apparemment pas être dérangés pendant leur repas.

Le week-end dernier, Melania a volé la vedette en sortant revêtue d’une robe blanche de 1900 $ de Giambattista Valli, lors d’un banquet de collecte de fonds républicain organisé à Mar-a-Lago samedi soir.

La femme de 50 ans se tenait à côté de son mari alors qu’ils souriaient et saluaient les invités, qui étaient principalement composés de donateurs de la Convention nationale républicaine de haut niveau.

Melania a fui les feux de la rampe depuis son départ de DC pour la Floride en décembre Crédit: AFP

L’ancien président Trump a parlé pendant environ une heure lors de la collecte de fonds du parti, selon les rapports du Washington Post.

Pendant ce temps, il aurait dit aux donateurs que le vaccin Covid-19 devrait porter son nom et avoir qualifié les élections de novembre, dans lesquelles Joe Biden a gagné, de «taureaux ** t».

Trump a continué à répéter une ligne de 2015, appelant les immigrants traversant la frontière des criminels illégalement violents.

Cette fois, a-t-il dit, ils «venaient du Moyen-Orient».

Trump a également critiqué le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, le qualifiant de « fils idiot de pute » pour avoir refusé de soutenir ses allégations non fondées de fraude électorale.

Melania, quant à elle, serait à la recherche d’une vie plus calme et plus privée après la Maison-Blanche avec son fils Barron, âgé de 15 ans.

L’ancien président Trump a parlé pendant environ une heure lors de la collecte de fonds du parti Crédit: Instagram @firstfamilytrumps_

Le couple a également été aperçu pour un service religieux en Floride le dimanche de Pâques Crédit: Instagram / cvance82

Melania serait à la recherche d’une vie plus calme et plus privée après la Maison-Blanche avec son fils Barron, 15 ans (à gauche) Crédit: AFP

Elle a rompu la couverture vendredi pour publier une déclaration conjointe avec son mari, à la suite du décès du prince Phillip.

Elle a écrit: « Le président Trump et moi présentons nos plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine, à la famille royale et au peuple de Grande-Bretagne alors que le monde pleure la perte du prince Philip. »

Sinon, avant son apparition en duel à Mar-a-Lago au cours des six derniers jours, Melania n’a fait que cinq autres très brèves apparitions publiques au cours des trois mois où elle vit à plein temps en Floride.

En revanche, Trump n’a pas fui les yeux du public.

Il avait été photographié à plusieurs reprises, vu jouer au golf et même s’écraser lors d’une séance de fiançailles dans son club privé Mar-a-Lago.

L’une des rares apparitions publiques récentes de Melania avec son mari a eu lieu le dimanche de Pâques.

Le couple a été chaleureusement accueilli alors qu’il assistait à un service religieux à Christ Fellowship Church à Palm Beach Gardens, en Floride, avant de se rendre à Mar-a-Lago pour un rouleau d’œufs.

Ils ont répondu à la volée d’acclamations avec des sourires ravis et se sont retournés pour saluer la foule.