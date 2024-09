Melania Trump exige la « vérité » sur la mort de son mari — RT World News

L’ancienne première dame Melania Trump a appelé à des réponses « découvrir la vérité » derrière la tentative d’assassinat de son mari, l’ancien président Donald Trump, il y a près de deux mois.

Trump a échappé de justesse à la mort lorsque Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a ouvert le feu sur lui lors d’un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet. L’incident était un « une expérience horrible et pénible » pour la famille, a déclaré Melania dans une vidéo publiée sur X mardi.

« Aujourd’hui, le silence qui l’entoure est pesant. Je ne peux m’empêcher de me demander : pourquoi les forces de l’ordre n’ont-elles pas arrêté le tireur avant le discours ? »

L’assassin s’est posté sur un toit voisin qui lui offrait une vue dégagée sur le candidat républicain. Une balle a effleuré l’oreille droite de l’ancien président, tuant un participant et blessant deux autres. Le tireur a ensuite été abattu par des agents des services secrets.

La Chambre des représentants a voté à l’unanimité la création d’un groupe de travail bipartisan pour enquêter sur la tentative d’assassinat. Composé de sept républicains et de six démocrates, le groupe de travail vise à examiner les éventuelles failles de sécurité aux niveaux fédéral, étatique et local des forces de l’ordre qui ont précédé l’incident.















Dans une interview le mois dernier, Trump a accusé le président Joe Biden et sa rivale démocrate, Kamala Harris, d’être en partie responsables de la tentative d’assassinat.

« Je pense que dans une certaine mesure, c’est la faute de Biden et de Harris », il a dit, affirmant qu’ils « Nous avons rendu très difficile la mise en place d’un personnel adéquat au sein des services secrets » et « ils ne s’intéressaient pas vraiment à ma santé et à ma sécurité », tout en promouvant une rhétorique qui aurait pu encourager le tireur.

« Il y a certainement plus dans cette histoire, et nous devons découvrir la vérité », Melania a déclaré dans la vidéo, qui semble promouvoir ses prochains mémoires.