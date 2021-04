MELANIA Trump a été stupéfaite dans une robe de 2000 $ aux côtés de Donald au gala de Mar-a-Lago après être restée à l’écart des projecteurs pendant des mois.

C’était la sixième apparition de l’ancienne Première Dame depuis son départ de DC – elle a largement évité les projecteurs depuis qu’elle a quitté la Maison Blanche plus tôt cette année.

Melania a assisté à l’événement glamour au complexe Florida Mar-a-Lago avec son mari Crédit: Instagram @firstfamilytrumps_

La femme de 50 ans a enfilé une robe blanche à 1900 dollars de Giambattista Valli Crédit: Instagram @firstfamilytrumps_

Cependant, elle a cassé sa couverture pour assister à l’événement glamour au complexe Florida Mar-a-Lago, que Trump a organisé pour les donateurs du Comité national républicain.

Vêtue d’une robe blanche à 1900 dollars de Giambattista Valli, la femme de 50 ans se tenait à côté de son mari alors qu’ils souriaient et saluaient les invités, a rapporté le Daily Mail.

L’ancien président Donald Trump a parlé pendant environ une heure lors de la collecte de fonds du parti, selon les rapports du Washington Post.

Pendant ce temps, il aurait dit aux donateurs que le vaccin Covid-19 devrait porter son nom et avoir évoqué les élections de novembre au cours desquelles Joe Biden a gagné comme des «taureaux ** t».

Trump a continué à répéter une ligne de 2015, appelant les immigrants traversant la frontière des criminels illégalement violents.

À l’époque, il a dit qu’ils «venaient du Moyen-Orient».

Pendant ce temps, Melania serait à la recherche d’une vie plus calme avec son fils Barron, âgé de 15 ans.

À son arrivée en Floride, Melania a refusé de s’arrêter pour les photographes en attente, mais s’est éloignée délibérément.

En revanche, Trump n’a pas fui les yeux du public.

Il avait été photographié à plusieurs reprises, vu jouer au golf et même s’écraser lors d’une séance de fiançailles au club privé Mar-a-Lago.

L’une des rares apparitions publiques récentes de Melania avec son mari au cours des derniers mois a eu lieu le dimanche de Pâques.

Melania et Trump au service religieux en Floride le dimanche de Pâques Crédit: Instagram / cvance82

L’ancien premier couple a ensuite été accueilli par une volée d’acclamations lors du service religieux Crédit: Instagram / cvance82

Le couple a été chaleureusement accueilli alors qu’il assistait à un service religieux à Christ Fellowship Church à Palm Beach Gardens, en Floride, avant de se rendre à Mar-a-Lago pour un rouleau d’œufs.

Le couple a reçu une salve d’applaudissements alors qu’ils se tenaient au premier rang de l’église.

Le pasteur principal Todd Mullins a reconnu la présence du 45e commandant en chef et ancienne première dame dans son sermon, en disant: « C’est aussi notre privilège, mon privilège, aujourd’hui d’accueillir le président et Mme Trump. »

L’ancien premier couple a ensuite été accueilli par une volée d’acclamations, à laquelle ils ont répondu avec des sourires ravis tout en se retournant pour saluer la foule.

Ensuite, le couple a été vu parler à Mullins alors que le service se poursuivait avec une performance d’un groupe live.

Dans une déclaration publiée après l’événement, Mullins, dont le père était membre du conseil consultatif exécutif évangélique de Trump de Trump, a déclaré: «Nous invitons toujours tout le monde à se joindre à nous à Christ Fellowship pour célébrer la résurrection de Jésus.

«Cette année, peut-être plus que jamais, nous espérons que le message d’espérance et de salut de Jésus se répandra largement et apportera de la joie à tous ceux qui l’entendent», a-t-il poursuivi.

Les observateurs semblaient stupéfaits d’apprendre la présence des Trump à l’événement religieux.