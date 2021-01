Melania Trump a publié lundi un message d’adieu alors qu’elle se préparait à quitter la Maison Blanche, affirmant que « la violence n’est jamais la réponse », des semaines après que les partisans du président ont pris d’assaut le Capitole américain.

Dans un discours officiel de six minutes enregistré sur vidéo, la Première Dame n’a fait qu’une référence passagère à son mari en rendant hommage aux familles des militaires, aux agents de santé en cas de pandémie et à ceux qui aident les victimes d’abus d’opioïdes.

« Les quatre dernières années ont été inoubliables », a déclaré la Première Dame. « Alors que Donald et moi terminons notre séjour à la Maison Blanche, je pense à toutes les personnes que j’ai ramenées chez moi dans mon cœur et à leurs incroyables histoires d’amour, de patriotisme et de détermination. »

« Soyez passionné dans tout ce que vous faites. Mais rappelez-vous toujours que la violence n’est jamais la réponse et ne sera jamais justifiée », a-t-elle déclaré.

« Quand je suis arrivée à la Maison Blanche, j’ai réfléchi sur la responsabilité que j’ai toujours ressentie en tant que mère d’encourager, de donner de la force et d’enseigner des valeurs de gentillesse. »