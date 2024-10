L’ancienne première dame Melania Trump a défendu dimanche ses convictions sur l’avortement, qu’elle a détaillées dans un prochain mémoire et qui semblent en contradiction avec celles de son mari, l’ancien président Donald Trump.

« [Donald Trump] connaissais ma position et mes convictions depuis le jour de notre rencontre. Et je crois à la liberté individuelle. Je veux décider de ce que je veux faire de mon corps. Je pense que je ne veux pas que le gouvernement s’immisce dans mes affaires personnelles », a déclaré Melania Trump lors d’une interview préenregistrée sur Sunday Morning Futures sur Fox News.

Ses remarques interviennent quelques jours après The Guardian publié des extraits de son livre dans laquelle elle écrit : « Il est impératif de garantir que les femmes aient l’autonomie pour décider de leur préférence en matière d’avoir des enfants, sur la base de leurs propres convictions, sans aucune intervention ou pression du gouvernement. »

« Pourquoi quelqu’un d’autre que la femme elle-même devrait-elle avoir le pouvoir de déterminer ce qu’elle fait de son propre corps ? Le droit fondamental d’une femme à la liberté individuelle, à sa propre vie, lui confère le pouvoir d’interrompre sa grossesse si elle le souhaite », a-t-elle ajouté dans ses mémoires à venir, « Melania ».

L’ancienne première dame a également exprimé ses convictions dans une vidéo promotionnelle du livre publiée sur X la semaine dernière.

« La liberté individuelle est un principe fondamental que je défends. Il n’y a sans aucun doute aucune place au compromis lorsqu’il s’agit de ce droit essentiel que toutes les femmes possèdent depuis la naissance », a déclaré Melania Trump dans la vidéo.

« Liberté individuelle. Que signifie réellement « mon corps, mon choix » ? a-t-elle ajouté.

La semaine dernière – environ un mois avant le jour du scrutin – c’était la première fois que l’ancienne première dame partageait publiquement son point de vue sur l’avortement, une question particulièrement importante à l’approche de novembre, alors que les démocrates tentent de présenter Donald Trump comme quelqu’un qui chercherait à interdire l’avortement s’il le faisait. élu.

L’ancien président Donald Trump et l’ancienne première dame Melania Trump à Mar-a-Lago à West Palm Beach, en Floride, le 15 novembre 2022. Fichier Joe Raedle / Getty Images

Dans l’interview de dimanche, Melania Trump a répondu aux questions auxquelles elle a été confrontée après avoir rendu public ses opinions si près de l’élection, en disant à Bartiromo : « Eh bien, cela n’a pas été écrit la semaine dernière ou le mois dernier. … Ce livre a été écrit des mois auparavant, et il était imprimé des mois auparavant. C’était donc ma conviction, et c’est ma conviction, et je voulais la mettre dans le livre, parce que je veux être authentique.

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait que les électeurs changent d’avis sur son mari à cause de ses opinions, l’ancienne première dame a répondu : « Je ne m’inquiète pas. Chacun doit décider ce qu’il veut faire.

L’ancienne première dame a déclaré que Donald Trump « savait » que sa position serait dans le livre, ajoutant : « Il me laisse être qui je suis et il me laisse croire ce que je crois. Il me laisse être ma propre personne. Et il respecte cela, et je respecte cela car je le laisse être sa propre personne. Il a des convictions différentes et il fera ce qu’il croit.

Les commentaires de Melania Trump font écho aux remarques de son mari sur Fox News jeudi, dans lesquelles il a déclaré : « Nous en avons parlé et j’ai dit : ‘Vous devez écrire ce que vous croyez.’ Je ne vais pas vous dire quoi faire. Vous devez écrire ce que vous croyez.

« Elle est très aimée », a-t-il ajouté. «Les gens aiment notre ancienne première dame, je peux vous le dire, mais j’ai dit: ‘Vous devez rester avec votre cœur.’ Je l’ai dit à tout le monde : ‘Vous devez y aller avec votre cœur.’

Plus tôt cette semaine, dans un article sur Truth Social, Trump a déclaré qu’il opposerait son veto à l’interdiction de l’avortement si l’on tombait sur son bureau de président. Les opinions de l’ancien président sur la question ont constamment évolué.

En mai 2023, Trump a célébré la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, en écrivant dans un article sur les réseaux sociaux : « Après 50 ans d’échec, sans que personne ne s’en approche, j’ai pu tuer Roe v. Wade, à la grande surprise de tous. ‘choc’ de tout le monde.

Et quand il était président, Trump a demandé au Sénat d’adopter une limite de 20 semaines pour les avortements qui avait déjà été adoptée par la Chambre.

Plus tôt cette année, l’ancien président a flirté avec une limite fédérale à 15 semaines pour l’avortement. « Le nombre de semaines maintenant – les gens sont d’accord sur 15, et je réfléchis en termes de cela, et cela aboutira à quelque chose de très raisonnable. Mais en réalité, même les partisans de la ligne dure sont d’accord, il semble que ce soit 15 semaines, c’est un chiffre sur lequel les gens sont d’accord », a-t-il déclaré dans une interview à la radio WABC.

Et en août, Trump a déclaré à NBC News que l’interdiction de l’avortement de six semaines en Floride, qui a été promulguée par le gouverneur républicain Ron DeSantis, était « trop courte ». Trump a ajouté : « Il faut plus de temps ».

Quelques jours plus tard, il a précisé qu’il voterait cette année contre une initiative de vote en Floride qui garantirait le droit à l’avortement jusqu’à la viabilité fœtale.