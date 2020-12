Melania Trump a annoncé lundi l’achèvement du nouveau pavillon de tennis de la Maison Blanche – un projet qu’elle a commencé en 2018 et qui fera partie de son héritage à la Maison Blanche.

L’achèvement intervient alors que le président élu Joe Biden se prépare à prendre la tête de la Maison Blanche le 20 janvier. Et il fait suite à l’autre grand projet de restauration de Melania Trump: une rénovation de la roseraie de la Maison Blanche.

Mais cela survient aussi alors que les cas de coronavirus sont en hausse aux États-Unis et que le chômage, les congés de maladie et l’aide au logement expireront dans quelques semaines, le Congrès et l’administration Trump n’ayant pas été en mesure d’achever une nouvelle série de lois de secours COVID.

Le projet du pavillon comprenait la rénovation du court de tennis de la Maison Blanche et du jardin des petits-enfants ainsi que la construction du nouveau bâtiment, a indiqué le bureau de la première dame dans son annonce.

Les photos fournies par la Maison Blanche montrent une nouvelle structure qui a remplacé un ancien hangar de stockage. Il ressemble à une mini-Maison Blanche et des coins salon sont visibles à travers les fenêtres. Les nappes et les chaises blanches ressemblent à celles que l’on trouverait dans un country club.

Le président Barack Obama fait transformer le court de tennis en terrain de basket

Le président Barack Obama, avec des secrétaires de cabinet et des membres du Congrès, jouent sur le terrain lors d’un match d’octobre 2009

La ressemblance du bâtiment avec la Maison Blanche a été planifiée, a déclaré l’aile Est, afin que la structure se fond dans celle existante sur les 18 acres de terrain de la Maison Blanche. Le design a été inspiré par les ailes est et ouest du manoir exécutif et comprend une colonnade, un mur de parapet et des fenêtres en éventail.

Le président Barack Obama avait transformé le court de tennis en un terrain également adapté au basket-ball afin qu’il puisse s’adonner à son sport préféré. Melania Trump l’a ramené à ses racines de tennis.

Le coût a été pris en charge par des dons privés, que l’aile Est n’a pas publiquement nommés ni dit à quel point cela s’est produit.

Le pavillon se trouve près du potager de Michelle Obama sur la pelouse sud et n’est pas ouvert au public.

La planification du projet a commencé en 2018 et Melania Trump a officiellement lancé le projet en octobre de l’année dernière.

«Je suis heureux d’annoncer l’achèvement du pavillon de tennis sur le terrain de la Maison Blanche. Merci à tous les artisans talentueux qui ont rendu ce projet possible et aux généreux soutiens de la Maison Blanche », a déclaré lundi Melania Trump dans un communiqué. «J’espère que cet espace privé fonctionnera à la fois comme un lieu de loisirs et de rassemblement pour les futures premières familles.

La première dame a été accusée d’être sourde en mars lorsqu’elle a fait le point sur la construction. À l’époque, le coronavirus commençait à se propager plus fortement et il y avait des discussions pour qu’un verrouillage soit nécessaire.

Et Melania Trump a répliqué aux trolls en ligne qui l’ont accusée d’avoir eu un moment Marie-Antoinette pendant l’incident.

Elle avait publié une mise à jour sur son compte Twitter sur les travaux de construction en cours sur le court de tennis de la Maison Blanche, qui comprenait des photos d’elle regardant des plans de construction et portant un casque.

«Je suis ravi de partager les progrès du pavillon de tennis à @WhiteHouse. Merci à l’équipe talentueuse pour son travail acharné et son dévouement », a-t-elle écrit.

Melania Trump a répliqué aux trolls en ligne qui l’ont accusée d’avoir eu un moment Marie-Antoinette lors de l’épidémie de coronavirus en mars lorsqu’elle a fait le point sur la construction du pavillon de tennis

À l’époque, elle n’avait pas parlé publiquement du coronavirus et était accusée d’être irréfléchie pendant la peur et alors que le Tennessee souffrait d’être frappé par des tornades.

«29 personnes ont été tuées par une tornade dans le Tennessee, le monde tremble alors qu’une pandémie se développe et qu’est-ce qu’un pavillon de tennis?», A écrit l’actrice Mia Farrow.

Un utilisateur a écrit: « C’est la chose la plus extraordinaire à tweeter au milieu d’une épidémie. Vous êtes vraiment incroyablement déconnecté des vrais gens vivants.

D’autres utilisateurs de Twitter ont publié des photos de l’actrice Kirsten Dunst tirées du film «Marie Antoinette», avec des dictons qui incluaient «Laissez-les manger du gâteau» et «Ugh, paysans».

Melania répliqua.

« J’encourage tous ceux qui choisissent d’être négatifs et remettre en question mon travail à la @WhiteHouse à prendre le temps et à apporter quelque chose de bien et de productif dans leurs propres communautés. #BeBest », a-t-elle tweeté en réponse.

La première dame compte 16,4 millions d’abonnés sur Twitter.

Ce n’est pas la première fois que Melania Trump est accusée d’être sourde.

Le plus tristement célèbre était en juin 2018, lorsqu’elle portait une veste qui disait « Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas? » lors d’un voyage à la frontière du Texas pour rendre visite à des enfants migrants détenus et séparés de leur famille.

«Je suis heureux d’annoncer l’inauguration d’un nouveau pavillon de tennis sur le terrain de la Maison Blanche. Cette structure sera un témoignage du savoir-faire et du savoir-faire américains », a-t-elle écrit sur Twitter en octobre lorsqu’elle a annoncé la construction du projet.

«J’espère que cet espace privé fonctionnera comme un lieu de rassemblement et de loisirs pour les premières familles», a-t-elle ajouté.

Ses messages comprenaient des photos d’elle avec une pelle, effectuant une cérémonie d’inauguration et serrant la main d’un groupe de personnes, qui étaient présumées être des donateurs privés du projet.

Un permis d’urbanisme pour le pavillon le décrit comme environ 1 200 pieds carrés, fait de calcaire et avec un «toit en cuivre».