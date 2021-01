La première dame Melania Trump a publié lundi un message d’adieu, réfléchissant à ses quatre années « inoubliables » à la Maison Blanche.

Le message de près de sept minutes, qui est venu deux jours avant l’investiture du président élu Joe Biden, a commencé par la première dame exprimant sa gratitude envers les membres du service militaire, les forces de l’ordre et les soignants – qui l’ont tous inspirée depuis qu’elle est entrée dans le White. Maison en 2017.

« Les quatre dernières années ont été inoubliables. Alors que Donald et moi terminons notre passage à la Maison Blanche, je pense à toutes les personnes que j’ai ramenées chez moi dans mon cœur et à leurs incroyables histoires d’amour, de patriotisme et de détermination », a-t-elle déclaré dans le message vidéo.

La première dame a ensuite fait la transition pour parler en général de la pandémie et de son impact sur le pays, remerciant les travailleurs essentiels tels que les professionnels de la santé et les chauffeurs de camion pour leur rôle dans le sauvetage de vies. Elle a brièvement appelé les Américains à faire preuve de «prudence et de bon sens» pour protéger les personnes vulnérables à haut risque car les vaccins COVID-19 continuent d’être distribués.

Elle a également semblé faire référence aux violences qui ont suivi le 6 janvier à Washington, où des émeutiers pro-Trump ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole américain pour protester contre la victoire de Biden à l’élection présidentielle. Bien qu’elle n’ait pas mentionné explicitement l’émeute, elle a demandé aux Américains de « se rappeler que la violence n’est jamais la réponse et ne sera jamais justifiée ».

Trump a terminé son message en réfléchissant à son travail avec la campagne «Be Best», qui se concentrait sur la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les enfants, y compris le bien-être, la sécurité en ligne et l’abus d’opioïdes. Elle a brièvement évoqué les réalisations de la campagne aux niveaux national et international avant d’appeler les Américains à trouver l’unité dans la division.

« Je demande à chaque Américain d’être un ambassadeur de Be Best. De se concentrer sur ce qui nous unit. De s’élever au-dessus de ce qui nous divise. De toujours choisir l’amour sur la haine, la paix sur la violence et les autres avant vous », a-t-elle déclaré.