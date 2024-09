Melania Trump défend son travail de mannequin nue alors qu’elle fait la promotion de son livre

Ce qui est certainement une première pour une ancienne première dame, Melania Trump défend son travail passé de mannequin nu, le qualifiant de forme d’art de « célébration de la forme humaine » et accusant « les médias » de l’avoir scruté.

En 45 secondes clip vidéo Publiées sur ses comptes de médias sociaux mercredi, Mme Trump, 54 ans, a fourni certaines des remarques les plus détaillées qu’elle ait faites sur le sujet – ou sur n’importe quel sujet, en fait – depuis son départ de la Maison Blanche en janvier 2021.

« Ne sommes-nous plus capables d’apprécier la beauté du corps humain ? », demande Mme Trump dans la vidéo, tandis que des images de peintures et de sculptures classiques défilent sur l’écran, notamment « Lady Godiva » de John Collier et « David » de Michel-Ange. « Nous devrions honorer notre corps et embrasser la tradition intemporelle qui consiste à utiliser l’art comme un puissant moyen d’expression personnelle. »

Sa défense du nu, qui appelle à une expression artistique plus large, faisait partie d’une série de vidéos faisant la promotion d’un livre de mémoires dont la sortie est prévue en octobre. Mais le dernier message a touché une corde sensible : sa carrière de mannequin n’a pas fait l’objet d’une large couverture médiatique depuis la campagne présidentielle de 2016.