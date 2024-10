Melania Trump défend avec passion le droit à l’avortement dans ses prochains mémoires | Mélanie Trump

Melania Trump a fait une déclaration extraordinaire dans un mémoire très attendu qui sera publié un mois après le jour de l’élection : elle est une fervente partisane du droit des femmes à contrôler leur propre corps – y compris le droit à l’avortement.

« Il est impératif de garantir que les femmes aient l’autonomie pour décider de leur préférence en matière d’avoir des enfants, sur la base de leurs propres convictions, sans aucune intervention ou pression du gouvernement », écrit l’épouse du candidat républicain, au milieu d’une campagne où les menaces de Donald Trump de les droits reproductifs des femmes ont joué un rôle central.

« Pourquoi quelqu’un d’autre que la femme elle-même devrait-elle avoir le pouvoir de déterminer ce qu’elle fait de son propre corps ? Le droit fondamental d’une femme à la liberté individuelle, à sa propre vie, lui confère le pouvoir d’interrompre sa grossesse si elle le souhaite.

« Restreindre le droit d’une femme de choisir d’interrompre ou non une grossesse non désirée équivaut à lui refuser le contrôle de son propre corps. J’ai porté cette conviction avec moi tout au long de ma vie d’adulte.

Melania Trump a rarement exprimé ses opinions politiques en public. Son livre, Melania, qui révèle que l’ancienne première dame est si en décalage avec la plupart de son propre parti, sera publié aux États-Unis mardi prochain. Le Guardian en a obtenu une copie.

Le nouveau livre de Melania Trump. Photographie : Cheval céleste

Sa décision d’exprimer sans réserve son soutien au droit à l’avortement est remarquable, non seulement compte tenu de sa proximité avec un candidat républicain se présentant sur un programme anti-avortement, mais également compte tenu de la grave détérioration des droits reproductifs des femmes sous Donald Trump et le Parti républicain.

En 2022, dans l’affaire Dobbs contre Jackson de la Cour suprême, trois juges installés lorsque Donald Trump était président ont voté pour annuler Roe contre Wade, la décision qui protégeait le droit fédéral à l’avortement depuis 1973. Les États dirigés par les républicains ont depuis institué des interdictions draconiennes de l’avortement.

Donald Trump a tenté à la fois de s’attribuer le mérite de la décision Dobbs – qui a longtemps été l’objectif central des donateurs et des électeurs catholiques évangéliques et conservateurs – et d’éviter la fureur qu’elle a suscitée, affirmant que le droit à l’avortement devrait être décidé par les États.

Mais les démocrates ont remporté une succession de victoires électorales en faisant campagne sur la question, même dans les États conservateurs, et les menaces contre les droits reproductifs, parmi lesquelles les menaces contre les traitements de fertilité, y compris la FIV, s’avèrent problématiques pour les républicains de haut en bas de cette année.

Au milieu d’une tempête de déclarations que les opposants jugent misogynes et régressives, JD Vance, le choix de Donald Trump pour le poste de vice-président, a indiqué il soutiendrait une interdiction nationale de l’avortement – ​​une mesure contre laquelle l’épouse de son patron semblerait être opposée.

Donald Trump lui-même s’est récemment demandé s’il voterait en novembre pour protéger le droit à l’avortement en Florideun scrutin que sa femme votera également étant donné leur résidence à Mar-a-Lago à Palm Beach. Il a finalement déclaré qu’il voterait non. À en juger par ses propres mots, Melania Trump semble susceptible de voter oui.

Ses mémoires sont minces, longues en descriptions de sa jeunesse en Slovénie, de sa vie de mannequin à New York et de son amour pour l’homme dont elle est devenue la troisième épouse, et par conséquent peu de discussions politiques. Donald Trump fournit un texte de présentation, louant « l’engagement de sa femme envers l’excellence… une perspective perspicace… [and] réalisations entrepreneuriales ».

Avant d’évoquer l’avortement, Melania Trump affirme qu’elle n’était pas d’accord avec son mari sur certains aspects de la politique d’immigration, notamment en tant qu’immigrée elle-même.

« Les désaccords politiques occasionnels entre mon mari et moi, écrit-elle, font partie de notre relation, mais je croyais qu’il était préférable de les aborder en privé plutôt que de le contester publiquement. »

Et pourtant, plus loin dans son livre, elle exprime des opinions sur l’avortement et les droits reproductifs diamétralement opposées à celles de son mari et de son parti.

« J’ai toujours pensé qu’il était essentiel que les gens prennent d’abord soin d’eux-mêmes », écrit Melania Trump. « C’est un concept très simple ; en fait, nous sommes tous nés avec un ensemble de droits fondamentaux, notamment le droit de profiter de notre vie. Nous avons tous le droit de mener une existence gratifiante et digne.

« Cette approche pleine de bon sens s’applique au droit naturel d’une femme de prendre des décisions concernant son propre corps et sa santé. »

Trump affirme que ses convictions sur le droit à l’avortement découlent d’un « ensemble de principes fondamentaux », au cœur desquels se trouvent la « liberté individuelle » et la « liberté personnelle », sur lesquelles il n’y a « aucune marge de négociation ».

Détaillant « les raisons légitimes pour lesquelles une femme choisit d’avorter », elle évoque le danger pour la vie de la mère, le viol ou l’inceste, souvent des exceptions aux interdictions de l’État, ainsi que « une malformation congénitale et des problèmes médicaux graves ».

En affirmant que « le timing compte », Melania Trump défend également le droit à l’avortement plus tard dans la grossesse.

Elle écrit : « Il est important de noter qu’historiquement, la plupart des avortements pratiqués au cours des derniers stades de la grossesse étaient le résultat de graves anomalies fœtales qui auraient probablement conduit à la mort ou à la mortinatalité de l’enfant. Peut-être même la mort de la mère. Ces cas étaient extrêmement rares et survenaient généralement après plusieurs consultations entre la femme et son médecin. En tant que communauté, nous devrions adopter ces normes de bon sens. Encore une fois, le timing compte.

Aux États-Unis, plus de 90 % des avortements surviennent au plus tard à 13 semaines de gestation. selon les données du CDC. Moins de 1 % des avortements ont lieu à 21 semaines ou après.

Durant la campagne électorale, les républicains ont manifestement dénaturé les positions démocrates sur l’avortement. Le mois dernier, en débattant avec Kamala Harris, Donald Trump a faussement dit Le « choix vice-présidentiel » de son adversaire… dit que l’avortement au neuvième mois est tout à fait acceptable. [Tim Walz] dit également : « L’exécution après la naissance » – l’exécution, et non plus l’avortement parce que le bébé est né – est acceptable.»

Il était faits vérifiés: il n’est légal dans aucun État de tuer un bébé après sa naissance.

En réponse à l’annonce du soutien de Melania Trump au droit à l’avortement, Sarafina Chitika, porte-parole de la campagne Harris-Walz, a déclaré dans un communiqué : « Malheureusement pour les femmes à travers l’Amérique, le mari de Mme Trump est fermement en désaccord avec elle et c’est la raison pour laquelle plus plus d’une femme américaine sur trois vit sous une interdiction de l’avortement de Trump qui menace sa santé, sa liberté et sa vie.

«Donald Trump l’a dit très clairement : s’il gagne en novembre, il interdira l’avortement dans tout le pays, punira les femmes et restreindra l’accès des femmes aux soins de santé reproductive.»

La campagne Trump n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Sur les réseaux sociaux, Melania Trump a doublé la mise en publiant une courte vidéo dans laquelle elle paraphrase des propos tenus dans son livre.

Sur la page, Melania Trump lance un appel à l’empathie nettement anti-Trumpien.

« De nombreuses femmes optent pour l’avortement en raison de problèmes médicaux personnels », écrit-elle. « Ces situations aux implications morales importantes pèsent lourdement sur la femme et sa famille et méritent notre empathie. Pensez, par exemple, à la complexité inhérente à la décision de savoir si la mère doit risquer sa propre vie pour accoucher.

Des rapports récents ont mis en lumière des cas de femmes décédées dans des États où l’avortement était interdit.

Elle lance ensuite un appel à la compassion.

« Lorsqu’elles sont confrontées à une grossesse inattendue, les jeunes femmes éprouvent souvent des sentiments d’isolement et un stress important. Comme la plupart des Américains, je suis favorable à l’obligation pour les mineurs d’obtenir le consentement de leurs parents avant de subir un avortement. Je réalise que cela n’est peut-être pas toujours possible. Notre prochaine génération doit bénéficier de connaissances, de sécurité, de sûreté et de réconfort, et la stigmatisation culturelle associée à l’avortement doit être levée », écrit l’ancienne première dame.

Enfin, Melania Trump exprime sa solidarité avec les manifestants en faveur des droits reproductifs.

« Le slogan « Mon corps, mon choix » est généralement associé aux militantes féminines et à celles qui s’alignent sur le côté pro-choix du débat », écrit-elle. « Mais si l’on y réfléchit vraiment, « Mon corps, mon choix » s’applique aux deux côtés : le droit d’une femme de prendre une décision indépendante impliquant son propre corps, y compris le droit de choisir la vie. Liberté personnelle.